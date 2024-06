Nowy trener Wisły przyłapany w Krakowie. Ogłoszenie kwestią czasu

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal już w Krakowie. Ogłoszenie kwestią czasu

Wisła Kraków zakończyła sezon 2023/2024 na dziesiątym miejscu w pierwszej lidze, co jest najgorszym wynikiem w historii klubu. Co prawda, drużyna osiągnęła wielki sukces, jakim było zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski, lecz za priorytet od początku uznawano awans do Ekstraklasy. Kibice domagali się pożegnania Alberta Rude, który nie zrealizował podstawowego zadania. Wisła chciała kontynuować współpracę z Hiszpanem, lecz ten nie podjął się wyzwania i nie przedłużył umowy.

Biała Gwiazda przystąpiła więc do prac nad sprowadzeniem jego następcy. Łączono z nią kilka nazwisk, takich jak Dawid Szulczek czy Mariusz Misiura. Media szybko nakreśliły wyraźnego faworyta, którym został Kazimierz Moskal. Od kilku dni uważa się, że sprawa jest przesądzona, a były trener ŁKS-u wróci do Wisły, w której pracował przez wiele lat.

Jarosław Królewski zdradził, że oficjalne ogłoszenie nazwiska nowego trenera nastąpi w tym tygodniu. Jeden z użytkowników portalu X przyłapał natomiast Moskala na krakowskim rynku, gdzie najprawdopodobniej odbywała się jego sesja fotograficzna.

Moskal od października 2023 roku pozostawał na trenerskim bezrobociu. Wówczas pożegnał go ŁKS, z którym wcześniej wywalczył awans do Ekstraklasy. 57-latek mógł wrócić do Wisły już tej zimy, lecz Królewski zdecydował się na zatrudnienie Rude.