Manchester City wygrał na Old Trafford (2:0) po golach Johna Stonesa i Fernandinho. Dzięki temu wynikowi Obywatele zagrają w kwietniu w finale Carabao Cup przeciwko Tottenhamowi.

Pucharowe derby rozpoczęły się od wzajemnych prób zdominowania meczu. Zarówno Ole Gunnar Solskjaer, jak i Pep Guardiola dążyli do szybkiego otwarcia wyniku. W efekcie tego zobaczyliśmy otwartą, efektowną pierwszą połowę, w której padły aż trzy bramki. Wszystkie ostatecznie nieuznane. Już na samym początku trafienie samobójcze zaliczył John Stones, ale wcześniej na spalonym znajdował się Marcus Rashford. Chwilę później piłkę do siatki skierował Ilkay Gundogan, ale Niemiec także spalił pozycję w momencie podania od Phila Fodena. Anglik później sam także szukał bramki, ale po raz trzeci została ona nieuznana.

Na “legalne” trafienia musieliśmy czekać aż do drugiej połowy. W 50. minucie Phil Foden wykonywał rzut wolny z boku boiska. Najlepiej w polu karnym Czerwonych Diabłów ustawił się John Stones, który otworzył wynik. Był to pierwszy gol Anglika od listopada 2017 roku! W późniejszych akcjach Manchester City utrzymywał inicjatywę. To goście wyglądali na bardziej zdeterminowanych do zdobycia kolejnych goli niż goniący wynik gospodarze. W końcówce Obywatele dopięli swego. W 83. minucie piłkę po rzucie rożnym wybijał Aaron Wan Bissaka, a Fernandinho bez zastanowienia huknął z powietrza. Brazylijczyk w pięknym stylu pokonał Deana Hendersona i zamknął derbową rywalizację.

Manchester City w pełni zasłużenie awansował do finału Carabao Cup, udowadniając wysoką formę. Poza strzelcami bramek wspaniałe zawody rozgrywał Joao Cancelo. Pep Guardiola zmierzy się w kwietniowym finale ze starym znajomym – Jose Mourinho i jego Tottenhamem.