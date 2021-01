Mesut Özil opuści Arsenal. Niemiec jedną nogą w nowym klubie

Kariera Mesuta Özila w Arsenalu i angielskiej Premier League dobiega końca. Jak donosi BBC Sport, zawodnik jest o krok od sfinalizowania transferu do tureckiego Fenerbahce.

32-latek ma wciąż kilka miesięcy do wygaśnięcia swojego kontraktu z Kanonierami, ale działacze Arsenalu wolą oddać go już teraz, by cokolwiek na nim zarobić. Zwłaszcza, że doświadczony pomocnik od dawna i tak nie łapał się do składu i nie był w ogóle brany pod uwagę przez menedżera Mikela Artetę.

Po raz ostatni pojawił się na boisku w marcu podczas wygranego meczu z West Hamem United. Choć szkoleniowiec nie mówił o tym otwarcie, decyzja ta miała raczej podłoże personalne i nie chodziło o dyspozycję sportową Özila.

Zdaniem BBC transfer jest praktycznie pewny i zostanie sfinalizowany na dniach. Znaczenie ma z pewnością fakt, że choć piłkarz urodził się w Niemczech, ma tureckie korzenie, których nigdy się nie wypierał. Prezes Fenerbahce, Ali Koc mówił w niedalekiej przeszłości, że pozyskanie tego gracza byłoby jego wielkim marzeniem Teraz może zostać w końcu zrealizowane.

W Arsenalu od siedmiu sezonów

Özil jest piłkarzem Arsenalu od 2013 roku. Został tam sprowadzony za 42 miliony funtów z Realu Madryt. Nieznana jest kwota za jaką Fenerbahce ma pozyskać tego gracza. Jako, że jego umowa z Kanonierami wygasa już w czerwcu, nie będą to jednak zbyt duże pieniądze. Zwłaszcza, że wartość rynkowa Niemca w ostatnich latach wyraźnie spadła.