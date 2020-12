Messi i Ronaldo w ocenie Arthura. “Nigdy nie odpuszczają”

źródło: Diario AS

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo to zawodnicy, który byli porównywani, są porównywani i będą porównywani. Niemożliwe jest, aby to się zmieniło, bo to najlepsi zawodnicy świata, który mieli okazję niejednokrotnie rywalizować ze sobą na boisku. W kontekście porównań obu piłkarzy najbardziej wiarygodne wydają się te od osób, które miały styczność z każdym z wymienionych. Takim piłkarzem jest na przykład Arthur Melo.

Lionel Messi i Cristiano Ronalo mieli okazję mierzyć się ze sobą kilka dni temu w meczu Ligi Mistrzów, w którym Juventus FC rozprawił się z FC Barceloną, a dwa gole strzelił Portugalczyk. Ostatnio Arthur Melo pozwolił sobie na kilka zdań na temat dwóch gigantów piłki nożnej.

– Są mistrzami, to jest pewne. Messi i Ronaldo wyróżniają się niezwykłą koncentracją od początku do końca – mówił pomocnik Juve w rozmowie z Diario AS.

Absolutni giganci futbolu

– Jeśli strzelą trzy gole, to od razu myślą o strzeleniu kolejnego. Nigdy nie odpuszczają. To budzi podziw, a jednocześnie motywuje innych do działania – zaznaczył Arthur Melo.

– Jeśli miałbym skonfrontować Messiego i Ronaldo, to Portugalczyk wydaje się bardziej otwarty na innych. Nigdy nie odpuszcza. Jeśli jego kolega z zespołu jest w potrzebie, to pomaga – przekonuje piłkarz.

– Trenuje jak zwierzę, nie wie, co to przerwa. Zawsze zachęca każdego z zawodników, aby dawał z siebie wszystko. Mówi mi też, co mam jeść. Nic nie pozostawia przypadkowi – zakończył Arthur.

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo to zawodnicy, którzy znaleźli się w finałowej trójce plebiscytu FIFA na najlepszego piłkarza 2021 roku. Oprócz wymienionej dwójki zawodników w gronie finalistów znalazł się również Robert Lewandowski. Nagroda zostanie wręczona w trakcie ceremonii zaplanowanej na 17 grudnia w Zurychu.