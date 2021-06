Mecze Euro 28.06 – wyniki. Wyniki spotkań 1/8 finału – poniedziałek 28 czerwca

W poniedziałek poznaliśmy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów Euro 2020. Awans do kolejnej rundy uzyskały reprezentacje Hiszpanii oraz Francji, które zmierzą się ze sobą w piątek w Sankt Petersburgu.

W poniedziałek 28 czerwca rozegrano kolejne dwa spotkania 1/8 finału Euro 2020

W pierwszym z nich Hiszpanie po niesamowitym spotkaniu pokonali Chorwację po dogrywce wynikiem 5:3, a w drugim Francuzi odrobili straty i pokonali Szwajcarów 3:2

Obie drużyny zmierzą się w ćwierćfinałowym starciu w Sankt Petersburgu

Chorwacja – Hiszpania 3:5. Zwycięski thriller dla La Roji

Jeżeli ktoś nie oglądał tego spotkania, ma czego żałować. Mecz rozpoczął się od kuriozalnego samobója Pedriego, którego podania niemal z linii środkowej nie zdołał opanować Unai Simon. Hiszpanie szybko się podnieśli i uzyskali prowadzenie po golach Pablo Sarabii, Cesara Azpilicuety i Ferrana Torresa. Chorwaci, dotychczas ospali, obudzili się w końcówce i zdołali doprowadzić do dogrywki.

Tam już jednak La Roja była bezlitosna. Po dwóch asystach Daniego Olmo do siatki trafili Alvaro Morata i Mikel Oyarzabal, pieczętując pierwszy awans Hiszpanów do ćwierćfinału Euro od 2012 roku.

Podopieczni Luisa Enrique w sobotę zmierzą się z Francuzami na stadionie w Sankt Petersburgu.

Francja – Szwajcaria 3:3 pd. k. 4:5. Szok w Bukareszcie, mistrzowie świata za burtą turnieju!

O pierwszej połowie Les Bleus zechcą zapomnieć. Nie potrafili kreować groźnych sytuacji, a do tego stracili bramkę po trafieniu Harisa Seferovicia. Sytuacja mogła się jeszcze pogorszyć po zmianie połów, ale rzut karny wykonywany przez Ricardo Rodrigueza obronił Hugo Lloris. Takiego impulsu potrzebowali mistrzowie świata. Po dwóch świetnych akcjach dublet ustrzelił Karim Benzema, wyprowadzając Les Bleus na prowadzenie. Później fantastycznym uderzeniem z dystansu popisał się jeszcze Paul Pogba, ale nie oznaczało to końca emocji. Na to trafienie odpowiedział kolejną bramką Seferović. Później Helweci jeszcze raz zdołali trafić do siatki za sprawą gola Mario Gavranovicia i po raz drugi tego dnia byliśmy świadkami dogrywki.

Ta nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia – to przyniosła dopiero seria rzutów karnych, z których górą wyszli Helweci, a decydującą jedenastkę zmarnował Kylian Mbappe.

Cóż za sensacja! Szwajcarzy wyrzucili za burtę turnieju mistrzów świata i wicemistrzów Europy i to właśnie oni zmierzą się z Hiszpanią w sobotnim ćwierćfinale.