“Manchester United zawsze miał z nim problemy”. Krytyka gwiazdy

Mark Pain / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Marcus Rashford

Manchester United pożegna Anglika

Cztery zwycięstwa, jeden remis i pięć porażek – Ruben Amorim fatalnie rozpoczął przygodę na Old Trafford. Manchester United pod wodzą Portugalczyka pożegnał się z EFL Cup, a w Premier League plasuje się na 14. miejscu. Na dodatek Czerwone Diabły już niedługo będą musiały pożegnać się z piłkarzem, z którym wiązano spore nadzieje. Transfer jest właściwie przesądzony.

Wideo: Bezradny Manchester United przegrywa na wyjeździe z Wolverhampton

Marcus Rashford chce opuścić Manchester, a władze klubu zamierzają mu to ułatwić. 27-latek od dłuższego czasu spisuje się poniżej oczekiwań. Okazuje się, że reprezentant Anglii już od dłuższego czasu sprawiał problemy, twierdzi Andy Mitten:

– Każdy poprzedni trener nie był w stanie osiągnąć porozumienia z Marcusem Rashfordem. Rozmawiałem z nimi, znam ich. Powiedzieli mi to w zaufaniu. Trwa to już kilka lat. Myślę, że szkoleniowiec ma tutaj duży wpływ. Myślę, że robi to po swojemu. Ruben Amorim to uśmiechnięty “zabójca”. Jest bezwzględny.

Wszystko wskazuje na to, że Marcus Rahsford odejdzie z Manchesteru United. Napastnik zaliczył 426 spotkań, w których strzelił 138 goli i zanotował 63 asyst.