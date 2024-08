fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Casemiro zostanie na Old Trafford? Brak zainteresowania

Casemiro trafił na listę zawodników, którzy tego lata mieli wyprowadzić się z Old Trafford. Manchester United po kolejnym słabym sezonie planował przeprowadzić rewolucję kadrową z głową. Ograniczone fundusze zmusiły włodarzy do przeanalizowania, jak wysokie kwoty płaci poszczególnym piłkarzom i jak to się przekłada na korzyści wynikające z ich boiskowej dyspozycji. Uznano, że Casemiro zarabia zbyt duże pieniądze, gdyż nie jest szczególnie istotnym elementem drużyny. Latem Brazylijczyk miał zostać sprzedany.

Problem stanowiły jego wysokie zarobki, z których nie zamierzał zrezygnować. Żaden z europejskich klubów nie byłby w stanie sprostać finansowym oczekiwaniom pomocnika, więc jedyną opcją na transfer była przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Tamtejszej kluby rzeczywiście miały go na swoich radarach i rozważały złożenie oferty. Z biegiem tygodni zainteresowanie jednak wygasło, o czym informuje Sky Sports.

Coraz więcej wskazuje więc na to, że Casemiro zostanie w Manchesterze United na kolejny sezon. Pod znakiem zapytania stoi także transfer nowego środkowego pomocnika. Czerwone Diabły zapragnęły sprowadzić z Paris Saint-Germain Manuela Ugarte, dla którego miało się zrobić miejsce właśnie po sprzedaży Brazylijczyka. Erik ten Hag może zostać zmuszony do dalszego stawiania na 32-latka.