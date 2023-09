Kulisy wyboru selekcjonera. Zostało dwóch kandydatów

IMAGO Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski nie ma selekcjonera

Taki stan rzeczy ma zmienić się już wkrótce

Największe szanse na przejęcie kadry ma dwóch szkoleniowców

Kulesza już zdecydował ws. selekcjonera? Dwie opcje w grze

Cezary Kulesza w poprzednim tygodniu ogłosił rozstanie z Fernando Santosem. Szef PZPN-u zapowiedział też, że wybór nowego selekcjonera nie potrwa długo. Piotr Koźmiński (WP Sportowe Fakty) informuje o szczegółach tej sprawy.

Zdaniem dziennikarza wszystko zmierza do tego, że nazwisko nowego opiekuna kadry będziemy znali w najbliższą środę po południu. Cezary Kulesza zakończył już rozmowy z kandydatami. Na placu boju rzekomo zostały dwa nazwiska.

Kadrę ma przejąć Marek Papszun lub Michał Probierz. Kulesza był zadowolony ze spotkania z były opiekunem Rakowa. Z kolei selekcjoner U-21 ma już rzekomo kompletować sztab, co wcale nie musi oznaczać, że to on został wybrany przez Kuleszę. Prawdopodobnie decydujące będzie kilkadziesiąt najbliższych godzin.

