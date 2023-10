Grosicki mówi o zakończeniu kariery. “Chciałbym się pożegnać jak oni”

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Rola Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski od lat regularnie spada

Popularny “Grosik” wciąż jest jednak ważną postacią Pogoni Szczecin

Teraz sam piłkarz mówi o tym, jak chciałby żeby wyglądało jego pożegnanie

Jak na legendę przystało…

O dalszej przydatności Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski mówi się od dłuższego czasu. Właściwie można to zacząć liczyć w latach. On sam jednak stale podtrzymuje gotowość do gry w biało-czerwonych barwach. Niemniej faktem jest, że jego rola regularnie spada, a obecnie jest właściwie marginalna jeśli chodzi o aspekty boiskowe. Teraz sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat i nawiązał do ewentualnego pożegnania.

– Na każdym zgrupowaniu, na które zostałem powołany walczę o każdą minutę. A jeśli nadejdzie czas, że trzeba będzie powiedzieć koniec, to chciałbym się pożegnać z kibicami tak jak Artur Boruc, Kuba Błaszczykowski czy Łukasz Fabiański. Na Stadionie Narodowym. Po raz ostatni usłyszeć tam Mazurka Dąbrowskiego i ten niesamowity doping – mówi “Grosik” w rozmowie z “Faktem”.

