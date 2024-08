PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Jonatan Braut Brunes zawiódł Marka Papszuna

W pierwszym sobotnim meczu w ramach trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy, Raków Częstochowa ograł na wyjeździe GKS Katowice (1:0). Decydujące trafienie było autorstwa Jeana Carlosa, który wykończył dośrodkowanie Frana Tudora.

W 61. minucie na boisku pojawił się Jonatan Braut Brunes w miejsce Patryka Makucha. Kuzyn gwiazdy Manchesteru City, a więc Erlinga Haalanda, wystąpił po raz drugi w barwach Medalików. Jego gra w Katowicach nie trwała długo, co może być zaskoczeniem.

Marek Papszun zmienił 23-letniego napastnika w 80. minucie. Decyzja o szybkiej zmianie może wskazywać na problemy z dopasowaniem się Norwega do polskiej ligi. To trudny początek dla kuzyna Haalanda i z pewnością będzie dążył do poprawy swojej formy i udowodnienia swojej wartości na boisku w nadchodzących meczach. Braut Brunes trafił pod Jasną Górę w ubiegłym tygodniu z na zasadzie wypożyczenia z OH Leuven.

Raków po zwycięstwie nad GKS-em Katowice zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem sześciu punktów. W następnej kolejce ekipa Papszuna podejmie Lecha Poznań (9 sierpnia).