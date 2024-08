FC Barcelona może podjąć trudną decyzję w sprawie De Jonga

FC Barcelona jest zaniepokojona stanem zdrowia Frenkie De Jonga. Mundo Deportivo podało, że klub w ciągu najbliższych 15 dni będzie chciał określić gotowość zawodnika do gry.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

FC Barcelona wkrótce z jasną informację o Frenkim De Jongu

FC Barcelona ma kłopot w środku polu na starcie sezonu La Liga. Z klubem pożegnał się Ilkay Gundogan. Tymczasem kontuzje wciąż leczy Frenkie De Jong. Na temat Holendra ostatnio konkretne informacje przekazało Mundo Deportivo.

Źródło ujawnia, że sternicy klubu z Camp Nou wyznaczyli sonie czas najbliższych 15 dni na to, aby określić gotowość do gry holenderskiego pomocnika. De Jong jest poza grą od 21 kwietnia, gdy doznał kontuzji w trakcie El Clasico z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Wcześniej piłkarz już kilka razy zmagał się z urazem tej części nogi.

Po kontuzji w starciu z Królewskimi pomocnik Barcy nie zagrał więcej w szeregach Blaugrany. W każdym razie De Jong został powołany do reprezentacji Holandii na mistrzostwa Europy. Finalnie jednak na turnieju w Niemczech piłkarz nie mógł wziąć udziału ze względu na ból w kostce.

Mundo Deportivo przekonuje, że Barca żąda od zawodnika, aby ten zaczął grać. Mimo że może czuć dyskomfort. Wpływ na to ma mieć trudna sytuacja kadrowa Katalończyków. De Jong natomiast koncentruje się na tym, aby w pełni zregenerować się przed powrotem na boisko. W związku z tym, jeśli będzie komunikat, że Holender nie jest jeszcze gotowy do gry, to klub będzie nalegał, aby odejść od leczenia zachowawczego i piłkarza przeszedł operację.

