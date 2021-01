Doczekaliśmy się na powrót Ekstraklasy. To dobra okazja, by sprawdzić, co zimą działo się we wszystkich klubach naszej elity. Zapraszamy na skondensowany przegląd sytuacji w 16 najlepszych polskich klubach. Jakich dokonały transferów, jak spisywały się w sparingach, kto strzelał w nich gole oraz jak naszym zdaniem będzie wyglądała końcowa tabela – to wszystko w jednym miejscu.

Liga – z bardzo małym wyjątkiem – podzieliła się na dwie części. Jedna przygotowywała się do wiosny w Polsce, druga – w Turcji. Jednym z dwóch wyjątków jest właśnie Legia, która postawiła na obóz w Dubaju i sparingi z atrakcyjnymi rywalami. Na drugim biegunie znalazły się jednak transfery do klubu, które nie mogą imponować. Właściwie trudno odszukać opinię, że obecna kadra mistrzów Polski jest wystarczająca, by w pewnym momencie nie brakło ludzi na ławkę.

Pozytywną informacją jest świetna forma Pawła Wszołka, który na obozie przygotowawczym błyszczał. Skuteczność zachował natomiast Tomas Pekhart, który w trzech sparingach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zdobył sześć goli – z czego dwa w wygranym 2:0 meczu z Dynamem Kijów.

Jeśli chodzi o wzmocnienia, szału nie ma. Wpisać można tu jedynie Marko Vesovicia, który wraca po kontuzji. Prawdopodobnie niedługo do rubryki “przybyli” trafi natomiast inny reprezentant Czarnogóry, skrzydłowy Marko Janković (ostatnio SPAL Ferrara, dwa mecze w Serie B w obecnym sezonie). Rundę Legia zacznie bez Waleriana Gwilii, który w piątek miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Transfery

Przybyli: nikt.

Ubyli: Domagoj Antolić (Damac FC), Michał Karbownik (Brighton&Hove Albion), Łukasz Łakomy (Zagłębie Lubin), William Remy (szuka klubu), Maciej Rosołek (Arka Gdynia), Paweł Stolarski (Pogoń Szczecin).

Sparingi

Legia – Liwa FC (Zjednoczone Emiraty Arabskie, III liga) 8:0 (Tomas Pekhart 4, Mateusz Cholewiak, Ariel Mosór, Kacper Skibicki, Walerian Gwilia).

Legia – Dynamo Kijów 2:0 (Tomas Pekhart 2).

Legia – FK Krasnodar 0:0.

Legia – Stomil Olsztyn 3:1 (Bartosz Slisz 2, Luquinhas).

Nasz prognoza:

Mistrz Polski.

WYGRANA ✅



📸 Całą galerię z meczu Legia – Stomil autorstwa @PartykaJanusz znajdziecie tu ➡️ https://t.co/U8fyvDvi48 pic.twitter.com/r79nPsUPvC — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) January 27, 2021

Już na półmetku sezonu można powiedzieć, że zrealizowanie celu sprzed sezonu (poprawa najlepszego wyniku w historii klubu – ósmego miejsca) w formie minimalnej, w Częstochowie będzie przyjęte ze sporym rozgoryczeniem. Raków jest w tabeli drugi, do lidera traci punkt, a zimą na pewno się nie osłabił. Na wszystkie akcje była reakcja. Skoro odszedł Jakub Szumski, pozyskano Dominika Holca (bramkarz Sparty Praga, wypożyczenie). Nie ma już Macieja Wilusza, ale ponownie jest Jarosław Jach. Sprowadzenie Iwo Kaczmarskiego to natomiast melodia przyszłości, choć już jesienią inny były młodzieżowiec Korony Kielce – Daniel Szelągowski – udowodnił, że niekoniecznie tak odległej.

Dużym wzmocnieniem wydaje się też powrót Tomasa Petraska, który połowę poprzedniej rundy stracił na leczenie kontuzji. Jego przygotowanie jest jednak póki co zagadką, bo nie uczestniczył w obozie w Turcji.

Problemem Rakowa jest wciąż stadion. A właściwie jego brak. Termin oddania obiektu w Częstochowie nie został dotrzymany, przez co klub będzie musiał zapłacić 30 tys. zł kary wynikającej z warunkowo przyznanej licencji przez PZPN. Dodatkowe koszty to wynajem stadionu w Bełchatowie, który wciąż będzie dla Rakowa domowym.

Raków nie wygrał żadnego z czterech sparingów rozegranych zimą. Trzy z nich zremisował (co ciekawe, każdy w stosunku 2:2), a jeden przegrał (z Dynamem Moskwa 0:2).

Transfery

Przybyli: Dominik Holec (Sparta Praga), Jarosław Jach (Fortuna Sittard), Iwo Kaczmarski (Korona Kielce).

Ubyli: Mateusz Kaczmarek (Miedź Legnica), Petar Mamić (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Jakub Szumski (Erzurumspor Kulubu), Maciej Wilusz (Śląsk Wrocław).

Sparingi

Raków – Zoria Ługańsk 2:2 (Vladislavs Gutkovskis, Michał Litwa).

Raków – FK Mariupol 2:2 (Oskar Krzyżak, Petr Schwarz – karny).

Raków – Zagłębie Lubin 2:2 (Daniel Szelągowski, Patryk Kun).

Raków – Dynamo Moskwa 0:2.

Nasza prognoza:

Miejsca 2-3.

Przygotowania do meczu z @PogonSzczecin idą pełną parą 💪❗ pic.twitter.com/Bn2QTKzeJI — Raków Częstochowa (@Rakow1921) January 26, 2021

Teraz albo nigdy – wydaje się, że dokładnie takie hasło przyświeca Pogoni. Pierwsza weryfikacja już w piątek, gdy w Bełchatowie szczecinianie zmierzą się z Rakowem. Zwycięstwo przynajmniej tymczasowo da im pozycję lidera.

Klimat w stosunku do przygotowań się nie zmieni, bo Pogoń nie wyjechała na żaden obóz, a ćwiczyła na własnych obiektach. Zmian też trudno będzie uświadczyć w składzie, bo trzecia drużyna po jesieni nie szalała na rynku transferowym. Pozyskała tylko Pawła Stolarskiego z Legii, a z zespołu rezerw przyszedł Mateusz Łęgowski. Ubył tylko Maciej Żurawski, który ma się ogrywać na wypożyczeniu w Warcie.

Forma Pogoni jest wielką niewiadomą, bo jej kibice już przyzwyczaili się do dwóch skrajnych rund. Jesienią było dobrze, więc jeśli tradycyji ma się stać za dość, nie wróży to niczego dobrego. Z tym, że Pogoń kadrowo na pewno nie jest słabsza od zespołów bezpośrednio za jej plecami, jakiś handicap w postaci punktów też ma.

– Gramy o pełną pulę, nie tylko o pozostanie w trójce najlepszych. Nie boimy się miejsca gwarantującego start w europejskich pucharach. Mamy drużynę, którą stać na walkę o najwyższe cele. Skład jest stabilny, atmosfera w zespole doskonała, chłopcy są zmotywowani – przekonuje prezes Jarosław Mroczek.

Sparingi nie napawają optymizmem, ale nie ma sensu wyciągać na ich podstawie daleko idących wniosków.

Wywiad z Michałem Kucharczykiem dla Goal.pl

Transfery

Przybyli: Mateusz Łęgowski (zespół rezerw), Paweł Stolarski (Legia Warszawa).

Ubyli: Maciej Żurawski (Warta Poznań).

Sparingi

Pogoń – Warta Poznań 0:2

Pogoń – Arka Gdynia 2:2 (Kamil Drygas, Tomas Podstawski).

Nasza prognoza:

Miejsca 4-7.

W klubie głośno mówi się o walce o europejskie puchary i nie wygląda to na marzenie ściętej głowy. Śląsk całkiem nieźle prezentował się jesienią, a skoro pod jej koniec wreszcie przełamał się w meczach wyjazdowych, może teraz będzie już z górki?

Klub przygotowywał się do wiosny w Turcji. Rozegrał tam trzy sparingi, w tym jeden z bardzo wymagającym rywalem – Crveną zvezdą Belgrad. Przegrał w nim 0:4, ale w pozostałych “punktował” – z serbskim Novim Pazarem wygrał 4:1, a z ukraińskim Olimpikiem Donieck zremisował 2:2.

Kadra nie zmieniła się za bardzo, a mogła nie zmienić się prawie w ogóle. Poważnej kontuzji doznał jednak Wojciech Golla, więc na szybko sprowadzono do Wrocławia wychowanka klubu, Macieja Wilusza, który dopiero teraz będzie miał okazję zadebiutować w barwach Śląska w Ekstraklasie. Drugim transferem jest Łukasz Bejger, 19-letni piłkarz pozyskany z młodzieżowych sekcji Manchesteru United. Uważa się go za wielki talent, a Vitezlav Lavicka liczy, że odpali właśnie we Wrocławiu.

– Decyzje dotyczące naszej aktywności w zimowym oknie transferowym właściwie zostały podjęte już latem. Z pełną świadomością skupiliśmy się wtedy na przebudowie kadry i decyzjach personalnych, aby zimą dokonywać najwyżej korekt. Latem uzupełniliśmy skład głównie o młodych zawodników. Zależało nam na pozyskaniu perspektywicznych polskich piłkarzy, którzy rozwijając się razem z zespołem, będą stanowić potencjał sprzedażowy w kolejnych oknach transferowych – tłumaczył w rozmowie z PAP Piotr Waśniewski, prezes Śląska.

Transfery

Przybyli: Łukasz Bejger (Manchester United, rezerwy), Maciej Wilusz (Raków Częstochowa).

Ubyli: Diego Żivulić (Diogsyori VTK).

Sparingi

Śląsk – FK Novi Pazar (Serbia) 4:1 (Robert Pich – karny, Waldemar Sobota, Bartłomiej Pawłowski, gol samobójczy).

Śląsk – Olimpik Donieck 2:2 (Mathieu Scalet, Bartłomiej Pawłowski).

Śląsk – Crvena zvezda Belgrad 0:4.

Nasza prognoza:

Miejsca 4-7.

Misja: "Trzy punkty w Mielcu" przyspiesza 🏃‍♂️



Dziś przy #O62 pierwszy trening z drużyną nowych zawodników – Macieja Wilusza i Łukasz Bejgera 🆕 pic.twitter.com/bUbqJZbTIV — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 28, 2021

Nie tak to miało wyglądać. Górnik – jak co roku – miał zaplanowane zgrupowanie na Cyprze, a tam sparing z Crveną zvezdą Belgrad. Po drodze mieli się zmierzyć z Red Bullem Salzburg. Ale nic z tego – podczas pierwszych w tym roku badań na obecność koronawirusa, pozytywny wynik otrzymało kilku piłkarzy. W tej sytuacji wylot stał się niemożliwy, a dodatkowym kłopotem dla Marcina Brosza była konieczność treningów na obiektach bez podgrzewanej murawy. Po ostatnich opadach śniegu Górnicy przenieśli się na kryte obiekty miejscowego MOSiR-u, by ćwiczyć na sztucznej trawie.

W Zabrzu awaryjnie umówili dwa sparingi – ze słowackimi AS Trencin (4:1) i Slovanem Bratysława (2:2). Dwa gole w tych spotkaniach zdobył 20-letni Krzysztof Kubica, który wysłał wyraźny sygnał Marcinowi Broszowi, że ten może na niego liczyć w Ekstraklasie.

Świeża krew w zespole jest wskazana, bo Górnik zimą nie pozyskał ani jednego piłkarza. Właściwie nikt też nie ubył, bo Łukasz Wolsztyński, który szuka klubu, i tak nie mógł liczyć na grę.

Transfery

Przybyli: nikt.

Ubyli: Łukasz Wolsztyński (szuka klubu).

Sparingi

Górnik – AS Trencin 4:1 (Bartosz Nowak 2, Daniel Ściślak – karny, Krzysztof Kubica).

Górnik – Slovan Bratysława 2:2 (Giannis Massouras, Krzysztof Kubica).

Nasza prognoza:

Miejsca 8-11.

Zagłębie było jedną z drużyn przygotowujących się do wiosny na tureckich boiskach, ale ani miejsce obozu, ani sparingi, ani transfery, nie były najważniejsza informacją dobiegającą zimą z tego klubu. Karierę zdecydował się zakończyć Lubomir Guldan, wieloletni stoper lubińskiego zespołu, jesienią jego kapitan. Ale Guldan z Zagłębia nie odszedł, a zamienił szatnię na gabinet. I jako dyrektor sportowy sprowadził już swojego nastepcę – Dorde Crnomarkovic z Lecha Poznań.

Poza tym kadra zespołu bardzo się nie zmieniła. Nie ma w niej już Sorena Reese, duńczyka, który nawet nie zadebiutował w Ekstraklasie, a nową twarzą jest młody Łukasz Łakomy z rezerw Legii Warszawa.

W Turcji Zagłębie rozegrało cztery sparingi: Jagiellonią Białystok i Partizanem Belgrad przegrało po 1:2, Partizanem Belgrad 1:2, z Rakowem Częstochowa zremisowało 2:2, a z bułgarską Ardą Kyrdżali na zakończenie obozu wygrało 3:1.

Transfery

Przybyli: Djordje Crnomarković (Lech Poznań), Łukasz Łakomy (Legia II Warszawa).

Ubyli: Lubomir Guldan (koniec kariery), Soren Reese (AC Horsens).

Sparingi

Zagłębie – Jagiellonia Białystok 1:2 (Filip Starzyński – karny).

Zagłębie – Partizan Belgrad 1:2 (Filip Starzyński – karny).

Zagłębie – Raków Częstochowa 2:2 (Jakub Żubrowski – karny, Dawid Pakulski).

Zagłębie – FK Arda 1924 Kyrdżali (Bułgaria) 3:1 (Filip Starzyński, Djordje Crnomarković, Patryk Szysz).

Nasza prognoza:

Miejsca 4-7.

W nadchodzącej rundzie nowym kapitanem Miedziowych będzie Saša Balić! ©️



👉 https://t.co/nNl7PwC4fL pic.twitter.com/bAqaRdIA2n — zaglebielubin (@ZaglebieLubin) January 28, 2021

Pierwszy sezon Bogdana Zająca jest bardzo nierówny. Jagiellonia tuż przed wznowieniem Ekstraklasy jest siódma i wielu uważa, że to miejsce poniżej realnego potencjału zespołu. Podobnie wyglądały zimowe sparingi w Turcji. Jaga potrafiła zachwycać i wygrać 3:0 z Radnickim Nisem, by niedługo później przegrać 1:2 z kosowskim KF Ballkani.

Zając podczas obozu pracował przede wszystkim nad poprawą gry w defensywie, bo tutaj mankamenty jego zespołu były najmocniej widoczne. Nie bez znaczenia były kontuzje, które sprawiały, że Jagiellonia musiała czasem grać bez nominalnych stoperów w składzie. W Turcji trenowali i grali wszyscy środkowi obrońcy, m.in. Chorwat Ivan Runje, który właśnie przedłużył umowę z klubem, oraz Bartosz Kwiecień, który wrócił z wypożyczenia do Arki Gdynia. Zabrakło natomiast leczących urazy Bodvara Bodvarssona oraz Tomasa Prikryla oraz Andreja Kadleca, który ma zasilić Podbeskidzie.

Transfery

Przybyli: Bartosz Kwiecień (Arka Gdynia, powrót z wypożyczenia), Bojan Nastić (BATE Borysów).

Ubyli: Szymon Sobczak (Zagłębie Sosnowiec).

Sparingi

Jagiellonia – Zagłębie Lubin 2:1 (Jesus Imaz – karny, gol samobójczy)

Jagiellonia – FK Radnicki Nis (Serbia) 3:0 (Jakov Puljić, Fernan Ferreiroa, Przemysław Mystkowski – karny).

Jagiellonia – KF Ballkani (Kosowo) 1:2 (Fedor Cernych).

Jagiellonia – Konyaspor Kulubu U-19 4:1 (Maciej Bortniczuk 2, Mateusz Wyjadłowski, Ariel Borysiuk)

Jagiellonia – Rotor Wołgograd 1:1 (Martin Pospisil)

Nasza prognoza:

Miejsca 4-7.

Lechia zawodziła jesienią, ale zimą była jednym z bardziej aktywnych graczy na rynku transferowym. Na razie trudno jednak oceniać jakość nowych nabytków, bo ich nazwiska na pierwszy rzut oka nie powalają, a z trzech rozegranych sparingów, aż dwa były potyczkami z II-ligowcami.

Zimą Lechia pozostała w kraju, co tłumaczyła przede wszystkim pandemią. Trener Piotr Stokowiec nie krył jednak zadowolenia. – Cieszę się, że przed pierwszym meczem o punkty miałem komfort pracy z zawodnikami przez cztery tygodnie. To był okres wytężonych treningów, dalszego cementowania drużyny oraz wdrażania nowych graczy – mówi cytowany przez PAP.

Stokowiec za cel stawia sobie miejsce w pierwszej czwórce i awans do finału Pucharu Polski.

Transfery

Przybyli: Jan Biegański (GKS Tychy), Joseph Ceesay (Helsingborgs IF), Filip Koperski (zespół rezerw), Mykoła Musolitin (Valmiera FC).

Ubyli: Rafał Kobryń (Korona Kielce), Mateusz Sopoćko (Warta Poznań).

Sparingi

Lechia – Sokół Ostróda (II liga) 3:0 (Kenny Saief, Flavio Paixao – karny, Jakub Arak).

Lechia – Olimpia Grudziądz (II liga) 9:1 (Łukasz Zwoliński 2, Egy Maulana Vikri, Jan Biegański, Conrado, Karol Fila, Jakub Kałuziński, Omran Haydary, Maciej Gajos).

Lechia – Wisła Płock 2:0 (Maciej Gajos, gol samobójczy).

Nasza prognoza:

Miejsca 8-11.

📸 Końcowy etap przygotowań do starcia z @Jagiellonia1920 🔥



🌐 Link do pełnej galerii 👉 https://t.co/xRKTSyPGHn pic.twitter.com/t0DqEJrYxF — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) January 27, 2021

Nie było w Polsce drużyny, która bardziej jesienią by zawiodła niż Lech Poznań. Największym problemem Kolejorza była wąska kadra, którą nie dało się ograć dwóch wymagających rozgrywek – Ekstraklasy i Ligi Europy. Początkowo Lech stawiał na te drugie rozgrywki, by w pewnym momencie doszło do paradoksalnej sytuacji, w której Dariusz Żuraw na mecz z Benficą Lizbona wystawia rezerwy, bo kilka dni później na jego zespoł czekało Podbeskidzie Bielsko-Biała. Fatalną jesień dopełniła domowa porażka z Wisłą Kraków.

To wszystko sprawiło, że strata Lecha do czołówki jest ogromna – 12 punktów do Legii, po 11 do Rakowa i Pogoni. Ale biorąc pod uwagę fakt, że puchary nie będą już przeszkadzać Żurawiowi, a kadrowo zespół na tle ligowych rywali wygląda bardzo dobrze, nie zdziwi nas marsz w górę tabeli zakończony nawet na podium. Co zresztą jest celem Lecha.

Tym bardziej, że nikt nie dokonał tylu jakościowych transferów zimą, choć tak naprawdę zaczął się wzmacniać jeszcze w trakcie poprzedniej rundy. To wtedy podpisano kontrakt ze szwedzkim pomocnikiem Jesperem Karlstroemem z Djurgardens IF. Później do zespołu dołączył Bartosz Salamon, a z Anderlechtu przyszedł chorwacki obrońca Antonio Milic, mający za sobą występy w reprezentacji swojego kraju. W dniu startu ligi Lech ogłosił jeszcze jeden transfer – półroczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata podpisał Gruzin Nika Kwekweskiri (ostatnio kazachski Toboł Kustanaj). Po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją do drużyny wrócił holenderski bramkarz Mickey van der Hart.

Nie obyło się bez strat. Jakub Moder został wezwany przez Brighton&Hove Albion i jednak nie dokończy sezonu przy Bułgarskiej, odeszli też zawodnicy, którzy w Poznaniu rozczarowywali. Serbskiego obrońcę Dorde Crnomarkovica wypożyczyło Zagłębie Lubin, a chorwackiego pomocnika Karlo Muhara turecki Kayserispor. Ze stolicą Wielkopolski pożegnał się także wypożyczony z NK Osijek bramkarz Marko Malenica, który nawet nie zadebiutował w lidze.

W Turcji Lech rozegrał cztery sparingi, w tym dwa z bardzo mocnymi rywalami – Dynamem Moskwa i Szachtarem Doniec. Żadnego z tych meczów Kolejorz nie przegrał. W obozie nie brali udziału kontuzjowani Nika Kaczarawa i Dani Ramirez, a już podczas jego trwania pojawiły się kolejne urazy. Na kilka dni przed wznowieniem rozgrywek niegroźne kontuzje leczą Mikael Ishak, Lubomir Satka, Jan Sykora i Antonio Milic. Ich udział w inauguracyjnym spotkaniu w sobotę w Zabrzu z Górnikiem nie jest pewny.

Transfery

Przybyli: Jesper Kalstroem (Djurgardens IF), Antoni Kozubal, Norbert Pacławski, Krystian Pałacz (wszyscy zespół rezerw), Antonio Milić (RSC Anderlecht), Bartosz Salamon (SPAL 2013).

Ubyli: Djordje Crnomarković (Zagłębie Lubin), Marko Malenica (Diosgyori VTK), Jakub Moder (Brighton&Hove Albion), Karlo Muhar (Kayserispor Kulubu), Jakub Niewiadomski (GKS 1962 Jastrzębie).

Sparingi

Lech – Bandirmaspor (Turcja, II liga) 1:0 (Bartosz Salamon)

Lech – Dynamo Moskwa 2:0 (Filip Szymczak 2).

Lech – Szachtar Donieck (Ukraina) 1:1 (Filip Marchwiński).

Lech – FK Rad (Serbia) 0-0

Nasza prognoza:

Miejsca 2-3.

Michał Probierz uznał, że wyjazd na zagraniczny obóz jest pozbawiony sensu. Z jednej strony ewentualne zachorowanie poza Polską przysporzyłoby logistycznych problemów, z drugiej oddany niedawno nowoczesny ośrodek treningowy w podkrakowskiej Rącznej spełnia wszelkie kryteria, by się tam dobrze przygotować.

Cracovia postawiła na swoje twarze. Nikt nie dołączył do zespołu (choć wreszcie kontuzje wyleczyli stoper Ołeksij Dytiatjew i napastnik Marcos Alvarez, nie jest to bez znaczenia), co Probierz tłumaczy liczną kadrą. – W tej chwili liczy ona 32 zawodników. Nikogo nie bierzemy, bo chcemy wprowadzać młodzież i Polaków. Z zespołów juniorskich dołączyli do nas: Jan Ziewiec, Przemysław Kapek, Maciej Mrozik i bramkarz Norbert Łuczak. Mamy jedną z najmłodszych drużyn w lidze, potrzebujemy stabilności i zgrania – mówi Probierz.

Z Cracovii odszedł Bojan Cecarić, który i tak nie był ostatnio członkiem pierwszego zespołu, a Mateusz Wdowiak – też odsunięty od “jedynki” – podpisał ważny od 1 lipca kontrakt z Rakowem Częstochowa.

W styczniu Pasy zagrały cztery sparingi, z których trzy wygrały. W tym ten najbardziej wartościowy ze słowackim MSK Żylina 3:2.

Transfery

Przybyli: nikt.

Ubyli: Bojan Cecarić (FK Napredak), David Jablonsky (dyskwalifikacja).

Sparingi

Cracovia – Puszcza Niepołomice (I liga) 3:1 (Michal Siplak, Rivaldinho – karny, Przemysław Kapek).

Cracovia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza (I liga) 2:0 (Ołeksij Dytiatjew, Rivaldinho).

Cracovia – GKS Katowice (II liga) 1:2 (Marcos Alvarez).

Cracovia – MSK Zilina 3:2 (Florian Loshaj, Michal Siplak, Dawid Pik).

Nasza prognoza:

Miejsca 8-11.

Jesienią tylko Warta Poznań i Podbeskidzie Bielsko-Biała strzały mniej goli niż Wisła Płock. Stąd transfer Słoweńca Luki Susnjary z drugoligowego francuskiego FC Chambly. W Płocku pojawi się jeszcze kilku nowych zawodników, ale są oni bardziej uzupełnieniem kadry niż realnym wzmocnieniem.

Po stronie strat też nie ma wielkich ubytków. Odeszli Maciej Ambrosiewicz i Paweł Żuk, a Adrian Szczutowski i Kacper Kondracki zostali wypożyczeni odpowiednio do Stomilu Olsztyn i Wisły Puławy.

Wisła została w Polsce, ale udała się na zgrupowanie do Siedlec. Tam rozegrała dwa sparingi z II-ligowcami i oba wygrała – z Wigrami Suwałki 2:0, a z Motorem Lublin 2:1.

Transfery

Przybyli: Łukasz Mościcki (Huragan Wołomin), Kacper Rogoziński (ŁKS Łagów), Luka Susnjara (FC Chambly Oise), Jakub Witek (GKS Bełchatów).

Ubyli: Maciej Ambrosiewicz (Zagłębie Sosnowiec), Kacper Kondracki (Wisła Puławy), Titas Milasius (Skra Częstochowa), Adrian Szczutowski (Stomil Olsztyn), Paweł Żuk (szuka klubu), Bartłomiej Żynel (zespół rezerw).

Sparingi

Wisła – Wigry Suwałki (II liga) 2:0 (Dawid Kocyła, Mateusz Szwoch – karny).

Wisła – Motor Lublin (II liga) 2:1 (Cillian Sheridan, Milan Obradović).

Wisła – Lechia Gdańsk 0:2

Wisła – Wisła II Płock (IV liga) 4:0 (Piotr Pyrdoł, Giorgi Merebaszwili, Damian Rasak, Kacper Rogoziński).

Nasza prognoza:

Miejsca 12-15.

Ostatni trening przed wyjazdem do Lubina. ⚽🙌📸 — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) January 28, 2021

To najspokojniejsza zima Wisły od dwóch lat. Wreszcie klub nie stoi nad przepaścią egzystencjalną, przyczepić się można natomiast do aspektów sportowych. To kolejny słaby sezon Białej Gwiazdy, której wciąż bliżej do spadku niż walki o wyższe cele.

Wiosna jest jedną wielką zagadką. Wielu piłkarzy podkreśla, że nigdy nie trenowało tak ciężko, co jest efektem zatrudnienia Petera Hyballi. Niemiec jako pierwszy w Polsce chce stosować taktykę zwaną “gegenpressingiem” – błyskawicznym odbiorem piłki jeszcze na połowie rywali i przeprowadzeniem szybkiej kontry. To wymaga wielkich możliwości kondycyjnych, które bez trudnego okresu przygotowawczego się nie pojawią.

Nie jest wciąż znana kadra, w której Wisła będzie występować na wiosnę. Po 11 dniach rozwiązano kontrakt z Timem Hallem (wywiad TUTAJ), a jednocześnie sprzedano parę stoperów – Lukasa Klemenza i Rafała Janickiego. We wtorek podpisano półroczną umowę z pochodzącym z Wybrzeża Kości Słoniowej 24-letnim Souleymane Kone, który był do tej pory zawodnikiem belgijskiego Westerlo, ale od roku nie grał w piłkę. Nowym piłkarzem grającym na zasadach półrocznego wypożyczenia jest Słoweniec Żan Medved.

Być może drużynę wzmocni jeszcze defensywny pomocnik, bo ze względu na kontuzje Nikoli Kuveljicia i Vullneta Bashy tu też są luki.

Krakowianie rozegrali cztery sparingi w Polsce. Najpierw pokonali trzecioligowe Podhale Nowy Targ 5:0, potem zremisowali po 2:2 ze słowackim MKS Żilina i pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec, a w ostatnim sprawdzianie przed startem Ekstraklasy pokonali lidera 1. ligi – Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 2:1.

Transfery

Przybyli: Tim Hall (Gil Vicente CF), Souleymane Kone (KVC Westerlo), Żan Medved (Slovan Bratysława), Serafin Szota (Stomil Olsztyn, powrót z wypożyczenia), Przemysław Zdybowicz (GKS Bełchatów, powrót z wypożyczenia).

Ubyli: Tim Hall (szuka klubu), Rafał Janicki (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Lukas Klemenz (Budapesti Honved SE).

Sparingi

Wisła – Podhale Nowy Targ (III liga) 5:0 (Jean Carlos Silva, Aleksander Buksa, Fatos Beciraj, Wiktor Szywacz, Dawid Abramowicz).

Wisła – MŠK Žilina 2:2 (Michal Frydrych, gol samobójczy).

Wisła – Zagłębie Sosnowiec (I liga) 2:2 (Yaw Yeboah, Stefan Savić).

Wisła – Bruk-Bet Termalica Nieciecza (I liga) 2:1 (Aleksander Buksa, Rafał Boguski).

Nasza prognoza:

Miejsca 12-15.

Najważniejszym transferem Piasta zimą było pozyskanie nowego prezesa – Grzegorza Bednarskiego. Zastąpił on Pawła Żelema, pod którego rządami gliwiczanie zdobyli półtora sezonu temu mistrzostwo Polski.

Poza tym zmian w Gliwicach jak na lekarstwo, choć jedna istotna – wiosną kibice nie zobaczą już na boiskach Mikkela Kirkeskova, który nie przedłużył wygasającej z końcem grudnia umowy i przeniósł się do drugoligowego niemieckiego Holstein Kiel. W 27-osobowej kadrze na obóz w Turcji znalazł się natomiast 20-letni pomocnik Mateusz Winciersz, który przyszedł z trzecioligowego Ruchu Chorzów.

Gliwiczanie w Antalyi rozegrali dwa sparingi, pokonując ukraińską Zorię Ługańsk 2:1 i serbskiego Proletera Nowy Sad 4:1. W tym drugim spotkaniu trzy gole zdobył Jakub Świerczok.

Wywiad Gerarda Badii dla Goal.pl.

Transfery

Przybyli: Mateusz Winciersz (Ruch Chorzów).

Ubyli: Mikkel Kirkeskov (KSV Holstein Kiel von 1909).

Sparingi

Piast – Zoria Ługańsk 2:1 (Tomas Huk, Patryk Lipski).

Piast – FK Proleter Nowy Sad (Serbia) 4:1 (Jakub Świerczok 3, Tomasz Jodłowiec).

Nasza prognoza:

Miejsca 8-11.

Niespodziewanie dobry start i dużo słabsza końcówka rundy – tak wyglądała jesień w wykonaniu beniaminka. Warta bez wątpienia będzie walczyć co najwyżej o utrzymanie i pewnie jak wielu typujemy, że to pomiędzy nią a Podbeskidziem rozegra się walka o miejsce w Ekstraklasie.

Klub nie wyjechał zimą na zagraniczny obóz ze względów finansowych. W Polsce rozegrał dwa sparingi i oba wygrał – z Pogonią Szczecin 2:0 oraz z Widzewem Łódź 3:1. W obu – abstrahując od wyników – Warta zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, więc są powody do optymizmu.

Do zespołu zimą dołączył kongijski pomocnik Makana Baku (ostatnio Holstein Kiel), a pod okiem Piotra Tworka ogrywać się będzie młody-zdolny z Pogoni Szczecin, Maciej Żurawski. Z trzecioligowej Nielby Wągrowiec przyszedł obrońca Bartłomiej Burman. Poza tym wracają kontuzjowani jesienią zawodnicy – Mateusz Kupczak oraz Michał Kopczyński.

Transfery

Przybyli: Makana Baku (KSV Holstein Kiel von 1909), Bartłomiej Burman (Nielba Wągrowiec), Mateusz Sopoćko (Lechia Gdańsk), Maciej Żurawski (Pogoń Szczecin).

Ubyli: Filip Małek (Unia Swarzędz), Mateusz Szczepaniak (szuka klubu).

Sparingi

Warta – Pogoń Szczecin 2:0 (Gracjan Jaroch, Konrad Handzlik).

Warta – Widzew Łódź 3:1 (Mateusz Kuzimski, Maciej Żurawski, Mateusz Kupczak).

Nasza prognoza:

Miejsce 12-15.

Piłkarze Warty Poznań 👕 nie oszczędzają sił, chcąc jak najlepiej przepracować 🔥🔥 ostatnie dni przed sobotnim pojedynkiem z @MKSCracoviaSSA ⚔

➡ https://t.co/hL4MsliB4q#SwojskaBanda pic.twitter.com/rpcHEC0Yh2 — Warta Poznań 😷 (@WartaPoznan) January 27, 2021

STAL MIELEC

Leszek Ojrzyński (wywiad dla Goal.pl) od zawsze był specjalistą od zadań niewykonalnych. W Stali cuda już się dzieją. Mielczanie na zakończenie jesieni wygrali z Legią w Warszawie 3:2 i odskoczyli od strefy spadkowej na cztery punkty.

W okresie przygotowawczym rozegrali cztery sparingi przede wszystkim z zespołami z Bułgarii. Pokonali serbski FK Napredak Krusevac 1:0 oraz CSKA 1948 Sofia 2:1, a zremisowali z CSKA Sofia 0:0 i PFC Montana 1:1. Wszystkie odbyły się na zgrupowaniu w Turcji. Odwołano natomiast mecz kontrolny z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, który miał się już odbyć po powrocie do Polski.

Stal wzmocniła się zimą trzema nazwiskami znanymi z polskich boisk: pomocnikiem Maciejem Jankowskim (Arka Gdynia), hiszpańskim obrońcą De Amo Perezem (poprzednio Bruk-Bet Termalica) oraz bułgarskim napastnikiem Aleksandyrem Kolewem. Poza tym w Mielcu wiosną zagra Albin Granlund, mający za sobą występy w drużynie narodowej Finlandii. Po stronie strat zapisać trzeba Pawła Tomczyka, Jakuba Wróbla i Kamila Kościelnego. Ten ostatni wciąż jest piłkarzem Stali, ale w połowie stycznia uszkodził na treningu więzadła krzyżowe przednie oraz łąkotkę.

Transfery

Przybyli: Bartosz Bajorek, Adam Kramarz, Michael Wyparło (wszyscy zespół rezerw), Jonathan de Amo (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Albin Granlund (Orebro SK), Maciej Jankowski (Arka Gdynia), Aleksandyr Kolew (Kajsar Kyzyłorda).

Ubyli: Paweł Tomczyk (Widzew Łódź), Jakub Wróbel (Resovia).

Sparingi

Stal – CSKA Sofia 0:0

Stal – Napredak Krusevac 1:0 (Mateusz Mak).

Stal – CSKA Sofia 2:1 (Damian Pawłowski, Albin Granlund).

Stal – FK Montana (Bułgaria) 1:1 (Mateusz Mak – karny).

Nasza prognoza:

Miejsce 12-15.

Jeszcze trudniejsze zadanie od Ojrzyńskiego ma Robert Kasperczyk, który w zimie przejął ekipę Podbeskidzia. Beniaminek do przedostatniego miejsca traci cztery punkty.

– Każdy z tych chłopaków pamięta to, co się wydarzyło w rundzie jesiennej i od tego nie da się uciec. Nasza rola, mówię o sobie i reszcie sztabu szkoleniowego, polega na tym, aby skierować ich uwagę na to, co mamy do zrobienia w rundzie wiosennej. O celu nie będę mówić, bo każdy go zna – mówi Kasperczyk cytowany przez PAP.

Na stanowisku trenera zastąpił Krzysztofa Brede, pod którego wodzą Górale tracili gole na potęgę. Nowych twarzy jest więcej, a najciekawiej wygląda pozyskanie Czecha Jana Nezmara, który został doradcą zarządu klubu ds. sportowych. Nezmar w przeszłości pełnił funkcję dyrektora sportowego Slavii Praga.

Podbeskidzie przygotowywało się w Chorwacji. W okresie przygotowawczym piłkarze Kasperczyka rozegrali cztery sparingi. Pokonali SFC Opava 1:0 i Olimpiję Lublana 2:0, a przegrali z MSK Żilina 1:2 i Lewskim Sofia 0:1.

W sparingach trener mógł skorzystać z kilku nowych piłkarzy. Byli to Czech Jakub Hora, który ostatnio występował w Riga FC, obrońca Rafał Janicki z Wisły Kraków oraz inny defensor, Chorwat Petar Mamic z Rakowa Częstochowa. Odeszli m.in. Rafał Figiel, Bartosz Jaroch, Aleksander Komor, Filip Laskowski i Ivan Martin.

Transfery

Przybyli: Jakub Hora (Riga FC), Rafał Janicki (Wisła Kraków), Petar Mamić (Raków Częstochowa), Krystian Wieczorek (zespół rezerw).

Ubyli: Rafał Figiel (GKS Katowice), Aleksander Komor (GKS 1962 Jastrzębie), Filip Laskowski (GKS Bełchatów), Ivan Martin (Real Balompedica Linense).

Sparingi

Podbeskidzie – Slezsky FC Opawa 1:0 (Karol Danielak).

Podbeskidzie – MSK Zilina 2:1 (Jakub Bieroński, Karol Danielak).

Podbeskidzie – NK Olimpija Lublana 2:0 (Maksymilian Sitek, Mateusz Marzec).

Podbeskidzie – Lewski Sofia 0:1.

Nasza prognoza:

Spadek.

