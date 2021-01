Po ponad miesięcznej przerwie do gry wraca PKO Ekstraklasa. Z tej okazji legalni bukmacherzy przygotowali szereg ciekawych promocji. Przedstawiamy każdą z nich.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

STS. Bonus od depozytu do 100 złotych

Największy polski bukmacher przygotował swoim klientom propozycję, w której można otrzymać nawet 100 złotych bonusu. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty STS zakłady bukmacherskie?

W pierwszej kolejności należy potwierdzić chęć udziału w akcji poprzez kliknięcie w przycisk “weź udział” na stronie STS. Następnie należy dokonać depozytu w wysokości minimum 25 złotych oraz zawsze kupon SOLO lub AKO. Kupon musi obejmować dowolny zakład na 15. kolejkę Ekstraklasy z kursem minimum 1.85. Kupon taki musi zostać zagrany za stawkę wynoszącą co najmniej 25 złotych.

Po spełnieniu tych warunków klient uzyska bonus w kwocie stanowiącej równowartość 50% wpłaconego depozytu. STS zastrzega jednak, że maksymalna kwota bonusu wynosi 100 złotych.

Pakiet Powitalny do 1500 zł Największy polski bukmacher Idź do STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Dodatkowy bonus za pierwszy depozyt w Fortunie

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały specjalny bonus dla nowych klientów oraz tych, którzy już wcześniej założyli konto, ale nie dokonali jeszcze depozytu. Bukmacher oferuje dodatkowy bonus w wysokości 30 zł w punktach FKP, którzy otrzymasz po wpłacie pierwszego depozytu w wysokości minimum 30 złotych. Depozytu należy dokonać w dniach 29-31 stycznia. To doskonała okazją na uzyskanie dodatkowych środków na grę.

Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin od dokonania depozytu i można wykorzystać go na zawieranie dowolnych zakładów z oferty przedmeczowej i “na żywo”.

Bonus do 2000zł + zakład bez ryzyka 210zł + freebet 20zł Największa sieć punktów Idź do Fortuna +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

100 tys. złotych od Superbet w puli na powrót Ekstraklasy

Promocja SuperGame od Superbet zakłady bukmacherskie różni się od innych bukmacherskich promocji. Nie znajdziesz tutaj kursów, stawek czy potencjalnych wygranych. W każdej rundzie należy odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące konkretnego meczu. Osoby, które odpowiedzą poprawnie, wezmą udział w podziale środków znajdujących się w puli. Zwykle pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych, ale na pierwszą wiosenną kolejkę bukmacher zwiększył pulę aż do 100 tysięcy złotych.

Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące niedzielnego meczu Wisły Kraków z Piastem Gliwice:

kto wygra mecz?

czy w meczu będzie rzut karny lub czerwona kartka?

która drużyna wykona więcej rzutów rożnych w meczu?

ile żółtych kartek będzie w meczu?

Kwota 100 tysięcy złotych zostanie podzielona następujący sposób:

• 30 000 zł – dla Uczestników, którzy podali dwie poprawne odpowiedzi;

• 30 000 zł – dla Uczestników, którzy podali trzy poprawne odpowiedzi;

• 40 000 zł – dla Uczestników, którzy podali cztery poprawne odpowiedzi;

Wygrana zostanie przekazana na konto bonusowe. Środki na konto depozytowe będą mogły zostać przekazane po ich 3-krotnym obrocie po kursie minimalnym 1.80 (w przypadku zakładów AKO kurs pojedynczego zdarzenia musi wynosić 1.30).

Bonus 100% do 50zł + cashback do 500zł + freebet 34zł Ciekawy nowy bukmacher Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

MaxiZysk od Forbet

Na czym polega ta oferta? Do pierwszej wpłaty dokonanej między 29 stycznia (od godziny 14:00) a 30 stycznia (do godziny 23:59) forBET zakłady bukmacherskie doda dwukrotny mnożnik zysku, który można wykorzystać na zakłady przedmeczowe oraz na żywo z oferty PKO Ekstraklasy.

Co trzeba po kolei zrobić? Wpłacić środki w wysokości minimum 20 złotych, wybrać z listy na kuponie MaxiZysk Ekstraklasa, a następnie zagrać kupon z minimum trzema zdarzeniami z oferty na Ekstraklasę (kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie musi wynosić 1.40). W przypadku wygranej zysk zostanie podwojony.

Z mnożnika można skorzystać dla kwoty do maksymalnie 100 złotych, czyli za depozyt powyżej 100 złotych użytkownik otrzyma MaxiZysk dla kwoty 100 złotych. Maksymalna wygrana na kuponie z mnożnikiem MaxiZysk to 2279 złotych.

Misja Bonus w Betclic

Ciekawą propozycję dla swoich klientów przedstawił również Betclic, który przygotował bonus w wysokości 40 złotych. Jak go zdobyć? Przede wszystkim należy dołączyć do odpowiedniej promocji na stronie Betclic, a następnie stawiać kupony dotyczące meczów 15. kolejki PKO Ekstraklasy. Mogą to być kupony pojedyncze lub wielokrotne (przedmeczowe lub na żywo), ale należy pamiętać, że minimalny kurs kuponu musi wynosić 2.00. Do promocji nie zaliczają się również kupony zawierające zakłady na podwójną szansę (1X lub 2X). Każdy kwalifikujący się kupon musi mieć minimalną stawkę 20 zł.

Bonus w wysokości 40 złotych przyznany zostanie osobom, których co najmniej dwa kwalifikujące się do promocji kupony okażą się trafione. Otrzymany bonus przed wypłatą podlega 6-krotnemu obrotowi przy minimalnym kursie 2.00 w ciągu 30 dni od jego przyznania.

Lucky Loser w Totolotku

Totolotek dla swoich klientów przygotował swego rodzaju zakład bez ryzyka. Oferta dotyczy meczów PKO Ekstraklasy rozgrywanych w dniach 30-31 stycznia. Na czym polega? Aby wziąć udział w promocji należy w okresie jej trwania postawić za minimum 25 złotych zakład na dowolne zdarzenie z oferty Ekstraklasy. Jeżeli zakład okaże się trafiony otrzymasz po prostu swoją wygraną. Jeżeli okaże się przegrany otrzymasz od Totolotka 25 złotych w formie bonusu. Otrzymany bonus podległa jednokrotnemu obrotowi po kursie minimalnym 2.00.

Bonus do 500 zł + 49 zł + freebet 25 zł Znana marka Idź do Totolotek +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Kursy na najbliższe mecze PKO Ekstraklasy

17:00 29. stycznia 2021 Zagłębie Lubin Wisła Płock 2.50 3.40 3.30 19:30 29. stycznia 2021 Raków Częstochowa Pogoń Szczecin 2.15 3.57 3.90 14:00 30. stycznia 2021 Warta Poznań Cracovia 3.40 3.27 2.46 16:30 30. stycznia 2021 Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok 2.23 3.50 3.75 19:00 30. stycznia 2021 Górnik Zabrze Lech Poznań 3.45 3.32 2.45 14:00 31. stycznia 2021 Wisła Kraków Piast Gliwice 2.67 3.42 2.86 16:30 31. stycznia 2021 Podbeskidzie Bielsko-Biała Legia Warszawa 7.00 4.60 1.58 17:00 1. lutego 2021 Stal Mielec Śląsk Wrocław 3.05 3.55 2.52 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 29. stycznia 2021 15:16 .