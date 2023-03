PressFocus Na zdjęciu: Will Still

Stade Reims obecnie zajmuje 9. miejsce w Ligue 1

Świetne wyniki Rémois to zasługa Willa Stilla, belgijskiego trenera

Folarin Balogun w ciepłych słowach wypowiedział się od swoich szkoleniowcu

Balogun o Stillu: Wygląda to tak, jakby robił to od zawsze

Wyniki Stade Reims w tym sezonie Ligue 1 zaskakują w pozytywny sposób. Ekipa ze Stade Auguste Delaune w 28 meczach wywalczyła 43 punkty i plasuje się na 9. lokacie. Poprzednie rozgrywki drużyna Rémois zakończyła na 12. miejscu, a w obecnych tylko może poprawić ten rezultat, ponieważ do 5. pozycji, gwarantującej udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy traci siedem oczek.

Ogromna w tym zasługa Folarina Baloguna, który ma już na koncie 17 goli i Willa Stilla, trenera Reims, pod którego wodzą klub z Szampanii nie przegrał żadnego z 19 kolejnych spotkań w Ligue 1. Znakomita passa zakończyła się 19 marca w pojedynku z Marsylią. Co o swoim trenerze powiedział angielski napastnik?

– Will Still jest fantastyczny. Nie mogłem prosić o nic lepszego, kiedy tu przyjechałem. Mówi po angielsku tak dobrze, że czuję się jakbym był w domu, i mówi po francusku tak samo dobrze jak każdy tutaj, więc to przyjemność z nim pracować. Jest naprawdę bardzo dobry, potrafi rozmawiać ze wszystkimi graczami, potrafi też mówić. To jest fenomenalne. Nie mogę się go nachwalić.

– Will jest bardzo młodym trenerem. Kiedy przyszedłem tutaj, był asystentem. Natomiast gdy Oscar Garcia odszedł, awansował na głównego trenera i przejął tę rolę z taką łatwością, że wygląda to tak, jakby robił to od zawsze. Każdego dnia trzyma mnie w ryzach i wiem, że nie mogę zrobić sobie przerwy – muszę po prostu zachować intensywność. Zachęca mnie do tego, żebym nie spoczywał na laurach. Widzi we mnie potencjał i chce, żebym się rozwijał.

Zobacz także: Rewelacja Ligue 1 mówi o przyszłości. “Nie ma zamkniętych drzwi”