Chelsea FC – Manchester City. Zapowiedź, typy, kursy

Niekwestionowanym hitem 17. kolejki Premier League będzie starcie dwóch gigantów na Stamford Bridge. Zmagająca się kryzysem formy Chelsea zmierzy się z rozpędzonym Manchesterem City. Oba zespoły mają apetyt na wygraną, ale zwycięzca może być tylko jeden. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy i ofertę bukmacherów, przewidywane składy i wiele więcej.

Chelsea, która rozegrała dwa mecze więcej od Manchesteru City, z dorobkiem 26 punktów znajduje się na szóstym miejscu. Z kolei podopieczni Pepa Guardioli zajmują ósmą lokatę.

Chelsea FC – Manchester City, ostatnie wyniki

Rezultaty, które osiągają w grudniu londyńczycy, sprawiły, że wśród niecierpliwych kibiców The Blues pojawiły się głosy o zwolnieniu Franka Lamparda. Drużyna prowadzona przez Anglika w ostatnich pięciu meczach zdobyła ledwie cztery na 15 możliwych punktów. Składa się na to triumf przeciwko West Hamowi (3:0) oraz remis 1:1 z Aston Villą. Chelsea nie sprostała natomiast: Evertonowi (0:1), Wolverhampton (1:2) oraz Arsenalowi (1:3).

Osoby sympatyzujące z Manchesterem City również mają pewne zarzuty wobec swoich ulubieńców. Obywatele strzelają bowiem znacznie mniej goli, niż w minionych sezonach. W rezultacie wicemistrzowie Anglii nie zdołali np. pokonać West Bromu (1:1). Poza tym, uniknęli jednak wpadek i punktują dobrze oraz regularnie.

Chelsea FC – Manchester City, historia

W sezonie 2019/2020 odbyły się dwie konfrontacje z udziałem tych drużyn i za każdym razem lepszy okazał się gospodarz. Ponadto w obu przypadkach zdarzył się również wynik 2:1.

Chelsea FC – Manchester City, sytuacja kadrowa

Frank Lampard zapowiedział na przedmeczowej konferencji prasowej, że niedostępny będzie kontuzjowany Reece James. Decyzja odnośnie ewentualnego występu Hakima Ziyecha zostanie podjęta niedługo przed startem spotkania.

W Manchesterze City potwierdzono niedawno przypadki koronawirusa, więc kilku zawodników nie pomoże swoim kolegom. W niedzielę nie wystąpią: Ederson, Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus, Kyle Walker, a także Eric García .

Chelsea FC – Manchester City, kursy bukmacherskie

Chelsea FC – Manchester City, typy i przewidywania

Obie drużyny lubią grać ofensywnie i utrzymywać się przy piłce, ale nie ma wątpliwości, że przeważać w drugim elemencie będą gracze Pepa Guardioli. Nie jest niespodzianką, że Chelsea nie radzi sobie w tym sezonie z mocnymi klubami. Dlatego jeżeli Obywatele wykażą się dobrą skutecznością, mogą zdobyć komplet punktów. Nasz typ: wygrana Manchesteru City.

Chelsea FC – Manchester City, oferta bukmacherów

Działający na polskim rynku bukmacherzy przygotowali na to spotkanie bogatą ofertę zakładów. Aktualne oferty oraz promocje przygotowane specjalnie dla naszych Czytelników znajdziecie w sekcji bukmacherskiej portalu goal.pl.

Chelsea FC – Manchester City, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell – Kante, Kovacic, Mount – Pulisic, Abraham, Werner

City: Steffen – Cancelo, Dias, Stones, Mendy – Rodri, Foden – Mahrez, De Bruyne, Sterling – Aguero

Chelsea FC – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie to odbędzie się w ramach 17. kolejki Premier League. Jego arbitrem będzie 42-letni Anthony Taylor. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest w niedzielę na godzinę 17:30. Transmisję ,,na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport. W internecie spotkanie będzie można zobaczyć za pośrednictwem platform My Canal i Player.pl.

Chelsea FC – Manchester City, statystyki

