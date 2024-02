IMAGO / Richard Callis / Sports Press Photo Na zdjęciu: Casemiro

Erik ten Hag przed meczem z Aston Villą wypowiedział się nt. Kobbiego Mainoo

Trener Manchesteru United zdradził, że 18-latkowi pomaga Casemiro

Holender nie ukrywa, że widzi między pomocnika więź

Erik ten Hag: Dzięki temu Kobbie może sporo się nauczyć

Kobbie Mainoo jest jednym z największych odkryć tegorocznej edycji Premier League. 18-latek przebojem wdarł się do podstawowej jedenastki Manchesteru United i nie ma zamiaru oddawać w niej miejsca. Erik ten Hag przed niedzielnym meczem z Aston Villą zdradził, że młodemu pomocnikowi sporo pomaga Casemiro.

– Kobbie lubi się uczyć. Casemiro ma natomiast duże doświadczenie i dzięki temu Kobbie może sporo się nauczyć od niego. To przyspiesza jego rozwój. Kiedy grają razem, to korzystają na tym obaj – powiedział Holender cytowany przez serwis “DevilPage”.

– Casemiro bierze na siebie tę odpowiedzialność. Rozmawia z Kobbiem. Widzę to w szatni, widzę to na boisku w meczach, widzę to na treningach. Oczywiście, że Casemiro dba o swój własny futbol, ale stara się pomagać i wspierać Kobbiego. Widać pomiędzy nimi więź – dodał.