PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jese Rodriguez pojawił się w programie “El Larguero”

Hiszpan obecnie jest zawodnikiem Sampodii

Wychowanek Realu Madryt mówił m.in. o Kylianie Mbappe

“Jeżeli tam zagra, to pod pewnym warunkiem”

Napastnik Sampdorii opowiedział o trudnym momencie, przez który przechodzi zespół prowadzony przez Dejana Stankovicia. – Nie prezentujemy się najlepiej. Pojawiła się okazja do dołączenia do klubu i jest to dla mnie motywacja, aby spróbować pomóc zespołowi wyjść z trudnej sytuacji. Spróbujemy. Mamy wiele kontuzji, pomysł trenera jest dobry, ale wyniki nie były odpowiednie.

Jese wypowiedział się na temat swojej przyszłości. – Powrót do Hiszpanii? Oczywiście, że chciałbym znowu zagrać w ojczyźnie. Ale teraz muszę bronić barw klubu, którego jestem zawodnikiem i starać się utrzymać go w Serie A.

Na koniec rozmowy poruszono temat możliwości przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Jese, który miał okazję grać z napastnikiem w PSG, zadeklarował, że Francuz zwierzyłby mu się, że przeprowadza się do Hiszpanii. – Nie wiem, czy tam zagra. Jeżeli tak, to może już nie z Florentino Perezem jako prezydentem. Nie podobało mu się to, co się stało. Ale nigdy nie wiadomo.

