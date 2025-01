Boniek został oskarżony przez Prokuraturę Krajową. Były prezes PZPN reaguje

Zbigniewowi Bońkowi zarzucono wyrządzenie PZPN szkody majątkowej o wielkich rozmiarach. Prokuratura Krajowa w poniedziałek skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi PZPN.

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Były prezes PZPN oskarżony. Zbigniew Boniek z poważnymi zarzutami

W poniedziałek Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Bońkowi. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej został oskarżony o to, że w okresie od listopada 2014 r. do sierpnia 2021 r., działając wspólnie z Gabrielą M., Jakubem T., Maciejem S. oraz Andrzejem P., nadużył swoich uprawnień jako prezes PZPN, wyrządzając związkowi szkodę majątkową w wysokości 1.016.902 zł.

W sprawę zamieszane były inne osoby zajmujące kluczowe stanowiska w PZPN i współpracujących spółkach. Maciej S., sekretarz generalny PZPN, oraz Jakub T., członek zarządu PZPN i jednocześnie pełnomocnik O. sp. z o.o., odegrali znaczącą rolę w procederze.

W komunikacie PK czytamy, że żaden z oskarżonych nie przyznał się do zarzucanych czynów. Wszyscy złożyli obszerne wyjaśnienia, które jednak pozostają w sprzeczności z ustaleniami śledztwa. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Szczecinie, gdzie zostanie przeprowadzony proces.

Boniek na łamach “WP SportoweFakty” odniósł się do zarzutów. – Nic nie będę w tej sprawie robić. Zobaczymy, co będzie dalej. Za pięć, sześć, siedem lat wszystkich nas uniewinnią, bo nie mamy nawet motywu. Prokuratorzy działali na zlecenie polityczne. Można tylko podejrzewać, skąd cała ta sprawa – skomentował.