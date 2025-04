Wieczysta wpadła w kryzys. Mecz z Jastrzębiem okazją do przełamania

Wieczysta Kraków musi jak najszybciej wrócić na odpowiednie tory jeśli chce myśleć o awansie do Betclic 1. Ligi. W niedzielę nadarzy się idealna okazja do przerwania serii dwóch porażek z rzędu. Ich rywalem będzie będący w strefie spadkowej GKS Jastrzębie.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

GKS Jastrzębie na granicy, utrzymanie w zasięgu wzroku

Końcówka sezonu dla kibiców GKS-u Jastrzębie zapowiada się bardzo nerwowo. Kwestia utrzymania być może rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce, ponieważ w dole tabeli panuje duży ścisk. Obecnie GKS ma 26 punktów, przez co zajmuje 15. miejsce. Natomiast ewentualne zwycięstwo może sprawić, że przeskoczą na 13. pozycję, czyli miejsce dające grę w barażach o utrzymanie.

Ostatnie wyniki jastrzębian nie zachwycają, ale też nie są powodem do wielkich narzekań. GKS porażki przeplata zwycięstwami. Przed tygodniem wygrali z Wisłą Puławy (4:1), lecz trzy dni wcześniej polegli w starciu z Olimpią Elbląg (0:1). Z kolei przed starciem z Olimpią wygrali ze Skrą Częstochowa (1:0).

Peszko szuka sposobu na wyjście z kryzysu, Wieczysta walczy o awans

Wieczysta Kraków jeszcze do niedawna była murowanym kandydatem do ukończenia rozgrywek Betclic 2. ligi na 2. miejscu, a co za tym idzie uzyskania bezpośredniego awansu. Podopieczni Sławomira Peszki wpadli po uszy, bowiem spadli w tabeli za Polonią Bytom.

Forma krakowskiego zespołu pozostawia wiele do życzenia, ponieważ mimo jakościowego składu ostatnio zdarzyły się im niespodziewane porażki. Wieczysta przegrała m.in. z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:3), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:2) i Hutnikiem Kraków (0:1).

Obecnie z dorobkiem 54 punktów zajmują 3. miejsce, a ich strata do Polonii wynosi 4 oczka. Wygrana z GKS-em spowoduje, że Wieczysta ponownie złapie kontakt z zespołem z Bytomia na różnicę jednego punktu. Obie drużyny zmierzą się jeszcze w meczu bezpośrednim, więc kwestia awansu pozostaje sprawą otwartą.

Mecze drużyny GKS Jastrzębie Wisła Puławy 1 GKS Jastrzębie 4 GKS Jastrzębie 0 Olimpia Elbląg 1 GKS Jastrzębie 0 Radunia Stężyca 0 GKS Jastrzębie 1 Skra Częstochowa 0 Świt Szczecin 3 GKS Jastrzębie 1 Mecze drużyny Wieczysta Kraków Wieczysta Kraków 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Wieczysta Kraków 1 Wieczysta Kraków 3 Olimpia Elbląg 2 Hutnik Kraków 1 Wieczysta Kraków 0 Wieczysta Kraków 2 KKS 1925 Kalisz 0

Skromne zwycięstwo Wieczystej u siebie

Pierwsze spotkanie w tym sezonie i jak dotąd jedyne bezpośrednie w historii obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Wieczystej Kraków. Podopieczni Sławomira Peszki wygrali (1:0), a na listę strzelców wpisał się Paweł Łysiak.

GKS Jastrzębie skazywany na pożarcie, Wieczysta pewniakiem

Betclic na niedzielne spotkanie GKS-u Jastrzębie z Wieczystą Kraków przewiduje, że goście powinni z łatwością wywieźć komplet punktów. Klub z Krakowa, choć ostatnio w kryzysie został uznany za faworyta. Wygraną przyjezdnych można dodać do kuponu z kursem 1.50, zaś triumf gospodarzy ze współczynnikiem aż 5.60.

Wynik Operator Kurs GKS Jastrzębie 5.60 Remis 4.10 Wieczysta Kraków 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2025 09:32 . Kursy mogą ulec zmianie.