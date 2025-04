PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kort

Mecz potencjalnych rywali w barażach

W pierwszym niedzielnym meczu 28. kolejki Betclic 2. Ligi dojdzie do rywalizacji z udziałem drużyn, które mogą spotkać się już w półfinale baraży o awans do 1. ligi. Świt Szczecin musi jednak najpierw znaleźć się w tym gronie. Beniaminek do piątego w tabeli Zagłębia Sosnowiec traci zaledwie trzy oczka, więc jest to korzystnych wyników w jednej kolejce.

Chojniczanka może być spokojna o udział w barażach, ponieważ prawdopodobnie nikt nie odbierze jej już czwartej lokaty. Starcie drużyn ze Szczecina i Chojnic będzie sentymentalne dla opiekuna gospodarzy, ponieważ za jej wyniki odpowiada Tomasz Kafarski, czyli były opiekun Chojniczanki. Do tego spotkania dojdzie już w niedzielę 27 kwietnia o 12:00. Transmisja na stronie tvpsport.pl.

Czy Świt utrzyma formę z ostatniego meczu?

Na drugoligowych boiskach wahania formy są powszechną praktyką. W praktyce niespecjalnie powinien zatem dziwić fakt, że debiutujący na tym poziomie Świt Szczecin zremisował z nieporównywalnie bogatszą Wieczystą Kraków. Beniaminek ma czego żałować, bo to on był znacznie bliżej zwycięstwa. Jednocześnie Świt kolejkę wcześniej uległ niżej notowanej Wiśle Puławy 2:4.

Chojniczanka po przegranej z ostatnią w tabeli Olimpią Elbląg, ma aktualnie serię trzech meczów bez porażki, w tym zwycięstwo z liderującą Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ostatnio udało się natomiast ograć przed własną publicznością GKS Jastrzębie.

Mecze drużyny Świt Szczecin Wieczysta Kraków 2 Świt Szczecin 2 Świt Szczecin 2 Wisła Puławy 4 Radunia Stężyca 0 Świt Szczecin 0 Skra Częstochowa 1 Świt Szczecin 2 Polonia Bytom 5 Świt Szczecin 4 Mecze drużyny Chojniczanka Chojniczanka 1 GKS Jastrzębie 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Chojniczanka 1 Chojniczanka 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Olimpia Elbląg 1 Chojniczanka 0 Chojniczanka 3 Hutnik Kraków 0

W oczekiwaniu na pierwszy triumf

Kluby te spotkały się po raz pierwszy dopiero w bieżącej kampanii. Bramki obejrzeliśmy dopiero w drugiej połowie. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. To oznacza, że Świt i Chojniczanka wciąż czekają na premierowy triumf w tej rywalizacji.

Goście nieznacznym faworytem

Wedle bukmachera Betclic faworytem niedzielnej potyczki są goście. Kurs na zwycięstwo Chojniczanki Chojnice wynosi 2.46. Wygraną Świtu Szczecin można obstawić po kursie 2.70, natomiast remis wyceniany jest na 3.20. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

