Rezerwy w akcji. Drugi zespół ŁKS-u podejmie drugą drużynę Zagłębia

Na zdjęciu: Oliwier Sławiński

Uniknąć walki o utrzymanie, ŁKS Łódź II w środku stawki w 2. Lidze

Rezerwy ŁKS-u Łódź przyzwoicie radzą sobie w bieżącym sezonie Betclic 2. Ligi. 31 punktów po 25. kolejkach oraz 10. miejsce w tabeli to dobry wynik. Kibice łódzkiego klubu nie mogą narzekać na formę swoich ulubieńców, ponieważ w pięciu meczach doznali tylko jednej porażki. Bez punktów zakończyli rywalizację z Olimpią Grudziądz (0:1). W ostatnich dwóch meczach fani mogli oglądać kilka bramek, a obie rywalizacje z Resovią i Rekordem Bielsko- Biała zakończyły się remisem (2:2).

W sobotę przed własną publicznością będą mieli szanse, aby w końcu odnieść zwycięstwo. Ich rywale, czyli Zagłębie Lubin II walczy o życie w lidze, będąc w strefie spadkowej. Lepszej okazji do przełamania mogą nie dostać. Ostatni raz ze zwycięstwa mogli cieszyć się w pierwszej połowie marca, gdy pokonali Zagłębie Sosnowiec (3:1) i Chojniczankę (2:1).

Zagłebie II Lubin potrzebuje punktów, widmo spadku coraz większe

Zagłębie Lubin II ma o czym myśleć pod koniec sezonu. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie czeka ich gra na niższym poziomie rozgrywkowym. Po 25. kolejkach mają zaledwie 22 punkty, co jest wynikiem poniżej oczekiwań, gdyż strata do bezpiecznego miejsca wynosi 7 punktów. Deską ratunku mogą okazać się miejsca barażowe, które są na wyciągnięcie ręki, gdyż do 14. zespołu w tabeli strata drużyny z Lubina to tylko 4 oczka.

Ich ostatnie wyniki nie dają jednak zbyt dużych nadziei na poprawę sytuacji. Co prawda odnieśli wysokie zwycięstwo z Resovią (4:1), ale przegrali m.in. z Polonią Bytom (0:1) czy Zagłębiem Sosnowiec (1:3). Przed tygodniem podzielili się punktami, remisując z Rekordem Bielsko-Biała (0:0).

Mecze drużyny ŁKS Łódź II Resovia 2 ŁKS Łódź II 2 ŁKS Łódź II 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 ŁKS Łódź II 0 ŁKS Łódź II 3 Zagłębie Sosnowiec 1 Chojniczanka 1 ŁKS Łódź II 2 Mecze drużyny Zagłębie II Lubin Rekord Bielsko-Biała 0 Zagłębie II Lubin 0 Zagłębie II Lubin 0 Polonia Bytom 1 Zagłębie II Lubin 4 Resovia 1 Zagłębie II Lubin 2 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 3 Zagłębie II Lubin 1

Nokaut na jesień. Rezerwy Zagłębia zdemolowały drugi zespół ŁKS-u

Zagłębie II Lubin w pierwszym meczu z ŁKS-em II Łódź zdeklasowało rywali, wygrywając na wyjeździe aż (4:0). Losy spotkania przesądzili tak naprawdę już w pierwszej połowie, zdobywając trzy gole. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Marcel Reguła, a po jednym trafieniu zaliczyli Jarosław Jach i Daniel Mikołajewski. Łącznie obie drużyny mierzyły się ze sobą trzykrotnie, a bilans to dwa zwycięstwa zespołu z Lubina i jeden triumf ŁKS-u.

ŁKS II Łódź weźmie odwet? Betclic uważa ich za faworyta

Według bukmachera Betclic faworytem meczu będą rezerwy ŁKS-u. Kurs na wygraną gospodarzy oszacowano ze współczynnikiem 2.33, zaś zwycięstwo rezerw Zagłębia można dodać do kuponu z kursem 2.65. Zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, ustalono z kursem 3.50.

Wynik Operator Kurs ŁKS II Łódź 2.33 Remis 3.50 Zagłębie II Lubin 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 15:38 .