Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Góralski

Jacek Góralski mówi wprost: Gram głównie dla pieniędzy

Jacek Góralski to jeden z tych graczy, który słynie z głośny wypowiedzi i nośnych zachowań. Niemniej wciąż piłkarsko – szczególnie jak na poziom Betclic 2. ligi – jest to gracz bardzo jakościowy, który pomimo swojego dość specyficznego stylu gry mocno pomaga zespołowi Wieczystej Kraków i jest prawdopodobnie największą gwiazdą ligi.

WIDEO: Betclic 2 liga – skróty meczów

Jak też powszechnie wiadomo, Góralski przeniósł się do Wieczystej Kraków z zespołu Bochum w Bundeslidze. Taki zjazd – wówczas do trzecioligowca – wywołał spore oburzenie części kibiców, którzy zarzucali jeszcze będącemu w sile wieku zawodnikowi to, że przeszedł do klubu Wojciecha Kwietnia dla pieniędzy. Sam pomocnik i były reprezentant Polski mówi o tym teraz w rozmowie z “Przeglądem Sportowym i Onetem”.

– Nie jestem hipokrytą, nie ukrywam, że w piłkę gram głównie dla pieniędzy. To mój zawód i wykonując go, chcę zarabiać jak najwięcej. Jeśli mogę zarobić więcej, to idę w to – powiedział Jacek Góralski w rozmowie z “Przeglądem Sportowym Onet”.

