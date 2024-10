PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Zapowiedź 14. kolejki Betclic 2. ligi

Betclic 2. liga jest już na końcowym etapie swoich rozgrywek w 2024 roku. Do końca grania przed zimową przerwą pozostało już coraz mniej czasu, a więc i zaczyna rodzić się spora presja na tych zespołach, które do tej pory miały lub nadal mają problemy z punktowanie i są dalekie od swoich celów. W 14. kolejce Betclic 2. ligi zabraknie jednego wyraźnego hitu, choć jako najciekawsze starcia wskazać trzeba mecz Polonia Bytom – Hutnik Kraków. Poza tym warto zerknąć także do Krakowa, gdzie Wieczysta podejmie Chojniczankę Chojnice.

Hit dla meczu Polonii Bytom z Hutnikiem Kraków

Polonia Bytom w sobotni wieczór na własnym obiekcie podejmie ekipę Hutnika Kraków. Będzie to więc spotkanie pierwszego zespołu ligowej tabeli z ekipą, która lokuje się na czwartym miejscu. Nie ma więc wątpliwości, że powinniśmy spodziewać się bardzo ciekawego starcia i sporej liczby emocji, bowiem obie te drużyny należą do tych, które w Betclic 2. lidze zdobywają najwięcej goli. Mimo wszystko to gospodarze są zdecydowanym faworytem, patrząc m.in. na to, że zespół spod Wawelu ostatnie trzy mecze remisował.

Wszystkie mecze 14. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 18.10.

18:00 GKS Jastrzębie – Resovia Rzeszów (tvpsport.pl)

Sobota 19.10.

14:00 Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice (TVP Sport, tvpsport.pl)

14:15 Świt Szczecin – Rekord Bielsko-Biała

16:00 Skra Częstochowa – Olimpia Grudziądz

17:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin

20:00 Polonia Bytom – Hutnik Kraków (tvpsport.pl)

Niedziela 20.10.

13:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki – ŁKS II Łódź

14:30 Olimpia Elbląg – KKS Kalisz (tvpsport.pl)

19:35 Wisła Puławy – Zagłębie Sosnowiec (TVP3, tvpsport.pl)

