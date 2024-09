Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Znicz Pruszków Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 15:29 .

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: typy bukmacherskie

Przed Chrobrym wyjazd do Pruszkowa. To może być dobre miejsce na przerwanie serii porażek. Głogowianie nie przegrali na tym terenie w dwóch dotychczasowych meczach. Ponadto jedyne zwycięstwo w tym sezonie odnieśli właśnie na wyjeździe. To sprawia, że przyjezdni mogą realnie myśleć o zapunktowaniu na obiekcie Znicza. Mój typ remis.

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: ostatnie wyniki

Ostatnie mecze nie były łatwe dla piłkarzy z Pruszkowa. Znicz musiał uznać wyższość Górnika Łęczna (2:3) oraz Miedzi Legnica (0:4). Ponadto Znicz nie zdołał pokonać będącej w dole tabeli Warty Poznań (1:1). Pocieszeniem było rozbicie Kotwicy Kołobrzeg aż 4:0.

Prawdziwy kryzys formy mają gracze Chrobrego, którzy zadomowili się w strefie spadkowej. Głogowianie po ośmiu kolejkach mają na koncie ledwie jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz aż pięć porażek (w tym trzy z rzędu). Chrobry okazał się słabszy od Stali Rzeszów, ŁKS-u Łódź oraz Polonii Warszawa.

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Lepsze wspomnienia z tych meczów ma Chrobry, który pokonał u siebie Znicz 1:0. W Pruszkowie głogowianie zremisowali zaś 1:1.

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu w 9. kolejce Betclic 1. Ligi będzie według bukmacherów drużyna Znicza Pruszków. Kurs na ich zwycięstwo u bukmachera Betclic wynosi 1.82.Tymczasem wygraną Chrobrego Głogów można zagrać po kursie aż 3.83. Remis oszacowano ze współczynnikiem 3.55.

Zakładając konto w Betclic z naszym kodem promocyjnym otrzymasz zakład bez ryzyka i będziesz mógł grać bez podatku.

Znicz Pruszków Chrobry Głogów 1.82 3.35 3.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 15:29 .

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Znicza 0% Remis 0% Wygrana Chrobrego 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Znicza

Remis

Wygrana Chrobrego

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów: transmisja meczu

Mecz na stadionie w Pruszkowie odbędzie się w poniedziałek (16 września) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z możliwości oglądania meczu u bukmachera, wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić na konto dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.