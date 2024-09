Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta – GKS, typy i przewidywania

Wieczysta Kraków kontynuuje marsz do pierwszej ligi. Przed startem sezonu była uważana za jednego z faworytów do awansu, a kolejne tygodnie ligowych zmagań tylko to potwierdzają. Krakowski klub napędzany bardzo dużymi pieniędzmi zajmuje trzecie miejsce i jest w grze o bezpośredni awans. We wtorek rozegra zaległy mecz z 9. kolejki przeciwko GKS-owi Jastrzębie. Najbliżsi rywale gospodarzy prezentują się od nich dużo gorzej i mają za sobą serię niekorzystnych wyników. Mój typ – wygrana Wieczystej.

Wieczysta – GKS, ostatnie wyniki

Wieczysta Kraków w miniony weekend rozbiła Skrę Częstochowa 4-1, a wcześniej bez jakichkolwiek problemów ograła także Świt Szczecin (3-0). Szybko więc podniosła się po słabszych wynikach przeciwko Podbeskidziu i Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W ligowej tabeli Wieczysta zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 22 punktów.

GKS Jastrzębie ma za sobą serię czterech meczów bez wygranej, którą bardzo trudno będzie przełamać w Krakowie. Goście wtorkowego meczu w poprzedniej kolejce przegrali z Zagłębiem Sosnowiec (0-1), a wcześniej remisowali z Chojniczanką Chojnice (1-1) oraz uznawali wyższość Wisły Puławy (1-2) i Skry Częstochowa (1-2).

Wieczysta – GKS, historia

Nie odnotowano bezpośrednich meczów tych dwóch drużyn w przeszłości.

Wieczysta – GKS, kursy bukmacherskie

Wieczysta – GKS, kto wygra?

Wieczysta – GKS, transmisja meczu

Rywalizację Wieczystem z GKS-em Jastrzębie będzie można śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie udostępniona między innymi w usłudze Betclic TV. Co zrobić, aby uzyskać do niej dostęp? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na swoim koncie dowolne środki. Mecz będzie można oglądać również na stornie sport.tvp.pl.

