Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: przewidywania

To będzie jedno z najciekawszych spotkań 14. kolejki Betclic 2. ligi. Na początek sobotnich zmagań zajrzymy pod Wawel, gdzie Wieczysta podejmie na własnym stadionie zespół Chojniczanki Chojnice. Faworytem i to nawet zdecydowanym są piłkarze Sławomira Peszki, ale zdecydowanie nie jest tak, że goście nie mogą w tym meczu namieszać. Chojniczanka w tym sezonie radzi sobie dość przyzwoicie, a Wieczysta już pokazała, że zdarzają się jej wpadki. Jak będzie tym razem? Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: ostatnie wyniki

W zdecydowanie lepszej formie w ostatnim czasie, ale i w całym sezonie jest zespół Wieczystej Kraków. Ekipa Sławomira Peszki zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i ma najlepszą defensywę w lidze i czołową ofensywę. Cztery ostatnie mecze Wieczystej to cztery zwycięstwa, ostatnio z Wisłą Puławy 2:0 na wyjeździe. Ostatnia porażka przytrafiła się w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, pod Klimczokiem ulegli oni 0:1

Z kolei Chojniczanka Chojnice zajmuje aktualnie 5. miejsce w ligowej tabeli i mają na swoim koncie 21 punktów. W ostatnim czasie grają jednak w kratkę. Pokonali przed tygodniem Wisłę Puławy 4:0, ale tydzień wcześniej ulegli Skrze Częstochowa 0:2. Jeszcze wcześniej przytrafił się remis ze Świtem Skolwin. Tak więc trudno przewidzieć, co dzisiaj przytrafi się graczom z Chojnic.

Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: historia

Będzie to pierwsze historyczne starcie obu zespołów w oficjalnym meczu.

Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: kto wygra?

Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: kursy bukmacherskie

Wieczysta Kraków Remis Chojniczanka 1.35 4.60 7.80 1.35 4.60 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2024 09:02 .

Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice: transmisja

Mecz odbędzie się w sobotę 19 października 2024 o godzinie 14:00. Wówczas Wieczysta Kraków podejmie Chojniczankę Chojnice, transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz na stronie i w aplikacji tvpsport.pl.

Poza tym rywalizację tą można śledzić w usłudze Betclic TV. Do uzyskania dostępu do meczu, należy założyć konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

