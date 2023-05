Warta - Radomiak: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Poniedziałkowe starcie jest niezwykle ważne dla gości z Radomia, którzy wciąż muszą walczyć o zagwarantowanie sobie utrzymania na przyszły sezon. Natomiast piłkarze Dawida Szulczka mają ustabilizowaną sytuację w tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Pierwszy gwizdek w poniedziałek 15 maja o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Radomiak 2.45 3.45 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 16:02 .

Warta – Radomiak, typy bukmacherskie

Warta Poznań obecnie zajmuje stabilne siódme miejsce i liczy na zakończenie sezonu w górnej połowie tabeli. Natomiast Radomiak Radom okupuje 14. lokatę w tabeli z przewagą tylko trzech punktów nad strefą spadkową. Poniedziałkowe starcie obu drużyn w ramach 32. kolejki zapowiada się więc niezwykle ciekawie. My spodziewamy się dość zaciętej rywalizacji, w której nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy, że obie drużyny zakończą mecz ze zdobytą bramką. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola

Betfan 1.95 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym meczu padnie remis. Typ Kuby: remis

Jakub Betfan 3.25 remis Zagraj!

Warta – Radomiak, ostatnie wyniki

Warta Poznań w ostatnich dwóch starciach przegrała z Górnikiem Zabrze oraz Jagiellonią Białystok, jednak wcześniej zanotowała dwie wygrane z rzędu w rywalizacjach z Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. Mimo to ich bilans ostatnich pięciu spotkań nie jest zbyt dobry. To dwa zwycięstwa i aż trzy porażki.

Radomiak Radom w ostatniej serii gier poległ w bardzo ważnym meczu na własnym obiekcie z Piastem Gliwice. “Zieloni” wcześniej wygrali ze Śląskiem Wrocław, zremisowali z Lechem Poznań oraz przegrali z Cracovią. Słaba postawa sprawiła, że drużyna Constantina Galcy musi oglądać się za swoje plecy.

Warta – Radomiak, historia

Kibice w rywalizacji Warty z Radomiakiem nie mogą narzekać na nudę. Jednak to gospodarze poniedziałkowego pojedynku lepiej wspominają poprzednie spotkania, bowiem wygrali aż cztery z nich. Drużynie z Radomia tylko raz udało się pokonać przeciwników z Poznania. W tym sezonie obie drużyny spotkały się ze sobą na koniec października. Wówczas zwyciężyli piłkarze Dawida Szulczka (3:2) po ekscytującym meczu.

Warta – Radomiak, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość wyrównanie obstawiają poniedziałkowy pojedynek. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta, choć minimalnym jest Warta Poznań. Za drużyną Dawida Szulczka będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.12 – 2.45 podczas gdy na wygraną Radomiaka 3.05 – 3.45. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

Warta – Radomiak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Warty 0% remisem 20% wygraną Radomiaka 80% 15 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Warty

remisem

wygraną Radomiaka

Warta – Radomiak, przewidywane składy

Warta – Radomiak, transmisja meczu

Poniedziałkowy pojedynek Warty z Radomiakiem będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.