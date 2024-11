fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru

Union Berlin Remis Bayer Leverkusen 4.40 3.70 1.75 4.40 3.70 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 18:45 .

Union – Bayer, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen ma niewielkie szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Drużyna w trwającym sezonie nie gra już z taką intensywnością i znacznie częściej traci punkty. Nie strzela już tak regularnie w samych końcówkach, co było jej znakiem rozpoznawalnym podczas zdobywania mistrzostwa Niemiec. Aptekarze w sobotę zagrają na wyjeździe z Unionem Berlin, który w ostatnich latach był dla nich dość wygodnym rywalem. Liczą, że przedłużą serię zwycięstw i potwierdzą, że wracają do wysokiej formy. W ostatnich dwóch meczach strzelili aż dziesięć bramek. Mój typ – wygrana Bayeru.

STS 1.75 Bayer wygra Zagraj!

Union – Bayer, ostatnie wyniki

Union Berlin w 11 meczach zgromadził do tej pory 16 punktów. Sytuacja w tabeli wygląda nieźle, gdyż nad strefą spadkową ma aż osiem punktów przewagi. Wygląda na to, że ekipa ze stolicy Niemiec może w tym sezonie walczyć o coś więcej. Musi jednak wrócić na zwycięską ścieżkę, na co czeka od 20 października. Ostatnie pięć meczów to dwa remisy i trzy porażki – w tym między innymi z Bayernem Monachium (0-3).

Bayer Leverkusen nie radzi sobie tak dobrze, jak w poprzedniej kampanii. Do liderującego w tabeli Bayernu Monachium traci na tym etapie aż dziewięć punktów. Aptekarze grają w kratkę, choć na koncie mają dwie kolejne wygrane – w lidze z Heidenheim (5-2) oraz w Lidze mistrzów z RB Salzburg (5-0).

Union – Bayer, historia

Bayer Leverkusen w minionym sezonie bezproblemowo radził sobie przeciwko Unionowi Berlin. Oba mecze Bundesligi zakończyły się wygranymi Aptekarzy – 1-0 w Berlinie oraz 4-0 w Leverkusen. Union czeka na wygraną z Bayerem od 2021 roku. Od tego czasu Bayer radzi sobie zdecydowanie lepiej od najbliższego rywala.

Union – Bayer, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Bayer Leverkusen powinien bez problemu sięgnąć po komplet punktów. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 1.75. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Unionu Berlin jest to aż 4.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Union Berlin Remis Bayer Leverkusen 4.40 3.70 1.75 4.40 3.70 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 18:45 .

Union – Bayer, przewidywane składy

Union Berlin Bo Svensson Bayer Leverkusen Xabi Alonso Union Berlin Bo Svensson 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-1-1 3-5-1-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi 7 Yorbe Vertessen 10 Kevin Volland 13 András Schäfer 19 Janik Haberer 20 Lászlo Bénes 21 Tim Skarke 24 Robert Skov 26 Jerome Roussillon 37 Alexander Schwolow 13 Arthur 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 25 Exequiel Palacios 28 Ben Hawighorst 29 Artem Stepanov 36 Niklas Lomb 40 Francis Onyeka

Union – Bayer, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Unionu

Remisem

Wygraną Bayeru Wygraną Unionu

Remisem

Wygraną Bayeru 0 Votes

Union – Bayer, transmisja meczu

Mecz Union Berlin – Bayer Leverkusen rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisję można śledzić wyłącznie w internecie w platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.