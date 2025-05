Typer Ekstraklasy na finiszu rozgrywek!

Goal.pl Na zdjęciu: Dołącz do Typera Ekstraklasy!

Trwa zacięta walka o zwycięstwo w rankingu turniejowym Typera Ekstraklasy obejmującego mecze rundy wiosennej „najlepszej ligi świata”. Kto wygra nagrody ufundowane przez STS przekonamy się już 24 maja.

Na najlepszych w rankingu turniejowym czekają nagrody od STS:

1. miejsce: koszulka kadry z autografami oraz 2 bilety na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią,

2. miejsce: personalizowana koszulka piłkarska z oferty sklepu r-gol.com,

3. miejsce: piłka i zestaw gadżetów.

Zapraszamy też do rywalizacji o nagrody za IV rundę, w skład której wchodzą mecze od 31. do 34. kolejki Ekstraklasy. Bawimy się też w ligach prywatnych. Taką ligę prowadzą m.in. popularni Tetrycy znani z kanału Goal.pl na youtube. Leszka Milewskiego i Jakuba Olkiewicza znajdziesz w lidze prywatnej Uniwersum Ekstraklasy. Do gry możesz dołączyć w każdej chwili na stronie typer.goal.pl.

Partnerami naszego konkursu są:

STS – największy polski bukmacher, który wspiera kluby Ekstraklasy oraz jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.

– największy polski bukmacher, który wspiera kluby Ekstraklasy oraz jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. Sklep piłkarski R-GOL.com , w którym znajdziecie m.ni. buty, koszulki, sprzęt i akcesoria.

, w którym znajdziecie m.ni. buty, koszulki, sprzęt i akcesoria. Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.

Uwaga! Jeśli brałeś już udział w Typerze Ekstraklasy lub Typerze na Euro to nie musisz zakładać nowego konta na stronie typer.goal.pl. Również wcześniej utworzone ligi prywatne są nadal dostępne.

Nagrodzeni w III rundzie konkursu

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 olawa56 236 oficjalna piłka adidas EKSTRAKLASA TRN, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 2 ranunculus 228 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 3 Kolba1 226 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 4 Kosmodrom 224 zestaw gadżetów od goal.pl 5 velozzo 223 zestaw gadżetów od goal.pl

Nagrody w IV rundzie konkursu

1. miejsce oficjalna piłka adidas EKSTRAKLASA TRN, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 2. miejsce książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 3. miejsce książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 4. miejsce zestaw gadżetów od goal.pl 5. miejsce zestaw gadżetów od goal.pl

Nagrody w klasyfikacji generalnej

1. miejsce koszulka kadry z autografami oraz 2 bilety na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią (07/09/2025) 2. miejsce personalizowana koszulka piłkarska z oferty r-gol.com 3. miejsce piłka i zestaw gadżetów od STS 4. miejsce zestaw gadżetów od goal.pl i sponsorów konkursu 5. miejsce zestaw gadżetów od goal.pl i sponsorów konkursu

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 31/01/2025 do 25/05/2025.

I runda: 27/01/2025 – 24/02/2025 – zakończona

II runda: 25/02/2025 – 31/03/2025 – zakończona

III runda: 01/04/2025 – 28/04/2025 – zakończona

IV runda: 29/04/2025 – 25/05/2025 – w trakcie

Mecze w IV rundzie konkursu

31. kolejka Ekstraklasy:

Stal Mielec – Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin

Lech Poznań – Puszcza Niepołomice

Piast Gliwice – Radomiak Radom

Cracovia – Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze

Korona Kielce – GKS Katowice

Pogoń Szczecin – Motor Lublin (UWAGA! Mecz przełożony na 14 maja)

Widzew Łódź – Legia Warszawa (UWAGA! Mecz przełożony na 15 maja)

32. kolejka Ekstraklasy:

Motor Lublin – Piast Gliwice

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok.

Lechia Gdańsk – Korona Kielce

GKS Katowice – Cracovia

Legia Warszawa – Lech Poznań

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec

33. kolejka Ekstraklasy:

Stal Mielec – Radomiak Radom

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Korona Kielce – Raków Częstochowa

Motor Lublin – Zagłębie Lubin

Cracovia – Legia Warszawa

GKS Katowice – Lech Poznań

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice

34. kolejka Ekstraklasy:

Górnik Zabrze – Korona Kielce

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin – Cracovia

Lech Poznań – Piast Gliwice

Lechia Gdańsk – GKS Katowice

Legia Warszawa – Stal Mielec

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław

Radomiak Radom – Motor Lublin

Raków Częstochowa – Widzew Łódź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.