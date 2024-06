Turcja – Portugalia: typy, kursy, zapowiedź (22.06.2024)

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Turcja Portugalia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2024 16:47 .

Turcja – Portugalia, typy bukmacherskie

Obie drużyny mają na swoim koncie komplet punktów po pierwszym meczu grupy E Euro 2024. Biorąc pod uwagę fakt, że stawką tego meczu będzie zajęcie 1. miejsca w grupie i teoretycznie łatwiejszy rywal w następnej fazie turnieju, to obie drużyny zrobią wszystko, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W tej konkretnej rywalizacji uważam jednak, że reprezentacja Portugalii sprosta roli faworyta, a indywidualności poszczególnych graczy zapewnią im pewne trzy punkty. Mój typ: wygrana Portugalii.

Turcja – Portugalia, typ kibiców

Turcja – Portugalia, ostatnie wyniki

Dla reprezentacji Turcji zwycięstwo (3:1) w meczu z Gruzją było ich pierwszą wygraną w tym roku kalendarzowym. Poprzednie cztery spotkania w wykonaniu ekipy Vincenzo Montelli były dalekie od oczekiwanych. Zespół znad Bosforu bezpośrednio przed Euro 2024 mierzył się m.in. z Polską, a starcie w Warszawie zakończyło się ich porażką (1:2). Jako pozytyw należy ocenić mecz z Włochami, który zakończył się bezbramkowym remisem. Natomiast w marcu dwukrotnie doznali porażki z drużynami na podobnym poziomie. Z Austrią przegrali (1:6) a z Węgrami (0:1).

Reprezentacja Portugalii rzutem na taśmę zapewniła sobie komplet punktów, wygrywając (2:1) z Czechami po bramce w doliczonym czasie gry. Jednak ostatnie wyniki podopiecznych Roberto Martineza to dość nierówna gra. Choć Cristiano Ronaldo i spółka mogą przypisać sobie triumf w rywalizacji z Irlandią (3:0) oraz Finlandią (4:2), to muszą posypać głowę popiołem, bo po drodze zdarzyły się dwie porażki. W marcu sensacyjnie ulegli Słowenii (0:2), a przed startem turnieju przegrali (1:2) z Chorwacją.

Turcja – Portugalia, historia i bilans

W przeszłości obie drużyny w bezpośrednim meczu mierzył się ze sobą dziewięciokrotnie. Bilans tych starć to 7 zwycięstw Portugalii oraz tylko 2 wygrane reprezentacji Turcji. Pierwszy raz mecz Turcja – Portugalia odbył się w 1955 roku, a towarzyską rywalizację wygrała drużyna znad Bosforu w rezultacie (3:1). Warto tutaj zaznaczyć, że Turcy w potyczkach z Portugalczykami potrafili ich pokonać tylko w sparingach. Drugie zwycięstwo zespołu obecnie prowadzonego przez Vincenzo Montellę miało miejsce latem 2012 roku, gdy przed Euro 2012 również wygrali (3:1).

Pozostałe mecze bezpośrednie zakończyły się triumfem reprezentacji Portugalii. Co więcej, prawie każde ich zwycięstwo poza jednym starciem miało miejsce w meczu o stawkę. Najwyższe zwycięstwo w historii rywalizacji portugalsko-tureckiej to mecz w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata, gdy w 1965 roku Portugalia wygrała aż (5:1). Ostatnie starcie pomiędzy obiema drużynami odbyło się 24 marca 2022 roku. Wtedy także w kwalifikacjach na mundial zespół prowadzony przez Fernando Santosa wygrał (3:1).

Turcja – Portugalia, kursy bukmacherskie

W meczu, którego stawką prawdopodobnie będzie 1. miejsce w grupie F, bukmacherzy faworyta upatrują w reprezentacji Portugalii. Ma to zapewne związek, z tym że zespół z Półwyspu Iberyjskiego w każdej formacji ma wyraźną przewagę nad rywalem. Kurs na wygraną Portugalii wynosi 1.54. Z kolei zwycięstwo Turcji możemy zagrać z kursem 5.35.

Turcja – Portugalia, sytuacja kadrowa

Vincenzo Montella może być zadowolony, bowiem po starciu z Gruzją żaden z piłkarzy nie narzeka na problemy zdrowotne. Istnieje jednak zagrożenie w przypadku Hakana Calhanoglu, który może zostać zawieszony na ostatnie spotkanie w grupie, jeśli zobaczy żółtą kartkę. W obozie reprezentacji Portugalii również żaden z zawodników nie ma większych bądź mniejszy urazów.

Turcja – Portugalia, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Turcji prawdopodobnie nie zdecyduje się na zmiany w wyjściowej jedenastce. Na boisku powinniśmy zobaczyć tych samych zawodników, co podczas starcia z Gruzją. Z kolei kosmetyczna zmiana awizowana jest w zespole Roberto Martineza. W linii obronnej powinniśmy zobaczyć Goncalo Inacio, zaś na ławce rezerwowych znajdzie się skrzydłowy Rafael Leao.

Turcja Vincenzo Montella Portugalia Roberto Martinez Turcja Vincenzo Montella 4-5-1 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Portugalia Roberto Martinez Rezerwowi 2 Zeki Celik 3 Merih Demiral 5 Okay Yokuslu 7 Kerem Aktürkoglu 9 Cenk Tosun 11 Yusuf Yazici 12 Altay Bayindir 13 Ahmetcan Kaplan 15 Salih Özcan 16 İsmail Yüksek 23 Ugurcan Cakir 24 Semih Kilicsoy 25 Yunus Akgün 26 Bertug Yildirim 1 Rui Patricio 2 Nélson Semedo 5 Diogo Dalot 6 João Palhinha 9 Goncalo Ramos 12 Jose Sa 13 Danilo Pereira 15 João Neves 16 Matheus Nunes 17 Rafael Leão 18 Rúben Neves 21 Diogo Jota 24 António Silva 25 Pedro Neto 26 Chico Conceição

Turcja – Portugalia, transmisja meczu

Mecz odbędzie się w sobotę (22 czerwca) o godzinie 18:00. Areną zmagań będzie Signal Iduna Park w Dortmundzie. Transmisja tego spotkania zostanie przeprowadzona w telewizji na kanałach TVP1 oraz TVP Sport. Starcie skomentuje duet Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

