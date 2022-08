Sassuolo – Milan: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Sassuolo – Milan: typy, kursy, zapowiedź. Wtorkowy pojedynek Sassuolo z Milanem będzie zarówno otwierającym meczem 4. kolejkę Serie A, jak i jednym z ciekawszych w tej serii gier. Faworytem tego starcia jest oczywiście Milan, który obecnie jest wiceliderem Serie A. Gospodarzom będzie trudno o korzystny rezultat biorąc pod uwagę formę oby zespołów w pierwszych kolejkach, jednak nie należy odbierać im szans przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Początek meczu o godzinie 18:30.

Sassuolo – Milan, typy i przewidywania

We wtorek możemy spodziewać się otwartego meczu ze sporą ilością bramek. W ostatnich pięciu rywalizacjach obu tych drużyn padało minimum trzy gole, a także forma z początku obecnej kampanii jest zwiastunem kilku bramek i sporych emocji. W meczach Milanu i Sassuolo strzelono już osiemnaście bramek. Faworytem spotkania są oczywiście rossoneri, choć piłkarze Sassuolo w meczu z Juventusem udowodnili, ze potrafią zepchnąć rywala do defensywy. Mimo to nawet remis w tym pojedynku będzie można uznać za przynajmniej małą niespodziankę. Rossoneri chcąc powtórzyć sukces z poprzedniego sezonu nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów w meczu z takim rywalem. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Sassuolo – Milan, sytuacja kadrowa

Sassuolo będzie musiało poradzić sobie bez nieobecnego tureckiego obrońcy Merta Muldura, który dwa tygodnie temu wypadł z gry z powodu kontuzji doznanej już w szóstej minucie meczu z Juventusem, co jest największą stratą neroverdich. Z kolei występ Fillipo Romagni stoi pod znakiem zapytania. Milan oczywiście będzie musiał sobie poradzić bez nieobecnego od początku sezonu Ibrahimovicia, a występ Krunicia jest wątpliwy. Poza tym Stefano Pioli ma do dyspozycji wszystkich zawodników.

Sassuolo – Milan, ostatnie wyniki

Sassuolo rozpoczęło sezon od porażki z Juventusem 0:3. W 2. kolejce Serie A po golu Berardiego pokonali 1:0 beniaminka włoskiej ekstraklasy Lecce, a w miniony weekend zremisowali ze Spezią 2:2. Dzięki temu zgromadzili na swoim koncie cztery oczka, które uplasowały ich na trzynastym miejscu w tabeli.

Milan wszedł w sezon z impetem wysoko wygrywając 4:2 z Udinese, choć w pierwszej połowie rossoneri mieli nieco problemów. Kolejna seria gier to mecz z Atalantą i remis 1:1. W ostatniej kolejce podopieczni Stefano Piolego pewnie ograli Bolonię 2:0. Obecnie zajmują pozycję wicelidera Serie A, jednak aż sześć drużyn ma tyle samo punktów.

Sassuolo – Milan, historia

W poprzednim sezonie AC Milan wygrał wyjazdowy mecz z Sassuolo 3:0. Jednak w meczu przed własną publicznością, rossoneri przegrali z neroverdimi 1:3. Ostatnie pięć rywalizacji obu drużyn to trzy zwycięstwa drużyny z Mediolanu oraz dwa Sassuolo. Ostatni remis w starciu tych zespołów padł w 2019 roku, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Sassuolo – Milan, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku według bukmacherów jest Milan, a kursy oferowane na zwycięstwo rossonerich wynoszą około 1,62. Typy na remis w tym starciu oscylują wokół 4,30. Bukmacherzy największy kurs oferują natomiast na zwycięstwo Sassuolo i wynosi on około 5,20.

Sassuolo – Milan, przewidywane składy

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Sassuolo – Milan, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie włoskiej Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Sassuolo Calcio – AC Milan transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:30.

