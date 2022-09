fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

W niedzielę odbędzie się we Włoszech bardzo ciekawa rywalizacja. Piąta w tabeli AS Roma podejmie na własnym terenie drugą Atalantę, a stawką jest awans na fotel lidera. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.