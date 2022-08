Raków – Spartak Trnava: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa – Spartak Trnava: typy, kursy, zapowiedź. Raków przystąpi do rewanżowego starcia ze Spartakiem Trnava w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z dwubramkową zaliczką z pierwszego pojedynku. Zespół z Częstochowy rozegrał bardzo dobre zawody na Słowacji, ale to nie znaczy, że awans do dalszego etapu turnieju ma już w kieszeni. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Raków – Spartak, typy i przewidywania

Pierwszy mecz w Trnawie był długimi fragmentami wyrównany, ale to zespół z Częstochowy okazał się dużo bardziej skuteczny strzelając rywalowi dwie bramki. To stawia częstochowian w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem, ale to nie znaczy, że Spartak jest w tym pojedynku bez szans. W miniony weekend Raków grając w mocno rezerwowym składzie przegrał z Górnikiem Zabrze, z kolei Spartak swój mecz ligowy zremisował 2:2 z Żiliną. Goście, jeśli chcą marzyć o awansie muszą w rewanżu zaatakować i zdobyć bramki. Podopieczni Marka Papszuna w Zabrzu po raz pierwszy w tym sezonie nie strzelili gola, jednak można za to po części winić roszady w składzie. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Raków – Spartak, sytuacja kadrowa

Marek Papszun w ostatnim ligowym meczu dokonał wielu zmian w porównaniu do pierwszego meczu ze Spartakiem Trnawa. Wszystko wskazuje na to, że w czwartkowym pojedynku w eliminacjach Ligi Konferencji ponownie zobaczymy najmocniejszy skład Rakowa – ten sam, który zwyciężył w pierwszym spotkaniu. Media nie przewidują żadnych zmian w ekipie z Częstochowy. Według medialnych spekulacji również zespół ze Słowacji powinien wystąpić w tym samym zestawieniu.

Raków – Spartak, ostatnie wyniki

Raków dość niespodziewanie przegrał w ostatniej ligowej kolejce z Górnikiem Zabrze 0:1. Wcześniej podopieczni Marka Papszuna wygrali wszystkie 6 pojedynków od rozpoczęcia sezonu 2022\23 zdobywając między innymi Superpuchar Polski w starciu z Lechem Poznań czy eliminując FC Astanę w drugiej rundzie eliminacji. W lidze zespół z Częstochowy zdobył trzy punkty w pojedynkach z Wartą Poznań oraz Stalą Mielec.

Spartak w drugiej rundzie eliminacji pokonał walijski Newtown wygrywając oba pojedynki. W lidze zespołowi z Trnawy już tak dobrze nie idzie. W czterech spotkaniach wywalczyli tylko pięć punktów dzięki zwycięstwu z Moravce-Vreble oraz remisom z Ziliną i Podbrezovą, natomiast musieli uznać wyższość Banskiej Bystricy.

Raków – Spartak, historia

Mecz sprzed tygodnia był pierwszym pojedynkiem w historii Rakowa i Spartaka. Zakończył się zwycięstwem polskiego zespołu 2:0 po dublecie Ivi Lopeza. Wcześniej drużyna z Trnawy zaprezentowała się polskim kibicom w 2018 roku eliminując Legię Warszawa z eliminacji do Ligi Mistrzów.

Raków – Spartak, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Raków Częstochowa, a kursy na zwycięstwo drużyny Marka Papszuna oscylują wokół 1,55-1,60. Dużo więcej bukmacherzy oferują sukces drużyny ze Słowacji. Kursy na wygraną Spartaka oscylują wokół 5,60. Równie wysokie kursy są na remis w czwartkowym spotkaniu i wynoszą około 4,00.

Raków – Spartak, przewidywane składy

Raków: Trelowski, Svarnas, Arsenić, Rundić, Tudor, Lederman, Papanikolaou, Lopez, Kun, Wdowiak, Gutkovskis

Spartak: Takac, Kostrna, Kosa, Stetina, Mikovic, Savvidis, Bukata, Prochazka, Daniel, Ristovski, Bamidele

Raków – Spartak, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa – Spartak Trnawa będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z tego pojedynku będzie prowadzona na antenie TVP Sport. Mecz będzie również dostępny w aplikacji Sport.TVP.pl.

