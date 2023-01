PSG – Reims: typy, kursy, zapowiedź (29.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Paris Saint-Germain swoje spotkanie w ramach 20. kolejki Ligue 1 rozegra dopiero w niedzielę. O godzinie 20:45 na Parc des Princes rozpocznie się starcie z Reims. Paryżanie w ostatnim czasie zanotowali kilka wpadek, przez co ich przewaga nad pozostałymi drużynami nieco stopniała. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Reims 1.25 6.80 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2023 20:54 .

PSG – Reims, typy i przewidywania

W 2023 roku Paris Saint-Germain odczuło dwie poważne ligowe wpadki. Przegrane z Lens oraz Rennes sprawiły, że przewaga w tabeli nad wiceliderem stopniała do zaledwie dwóch punktów. Kwestia mistrzostwa nie jest więc jeszcze rozstrzygnięta, a dla paryżan zdobycie kompletu “oczek” w niedzielnym spotkaniu jest wręcz obowiązkiem. Na Parc des Princes przyjedzie wówczas Reims, które w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie i zajmuje jedenaste miejsce. Mistrzowie Francji mają w ostatnich tygodniach problemy z grą defensywną, dlatego spodziewamy się, że goście także otworzą swój strzelecki dorobek. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1,95 Obie drużyny strzelą Zagraj!

PSG – Reims, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain nie będzie mogło w niedzielę wystawić w ataku Hugo Ekitike, który formalnie jest zawodnikiem Reims. Pod znakiem zapytania stoją także występy kontuzjowanych Presnela Kimpembe i Nordiego Mukiele.

PSG – Reims, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Paris Saint-Germain rozbiło w Pucharze Francji szóstoligowe Pays de Cassel 7-0. Bohaterem spotkania był Kylian Mbappe, który aż pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Paryżanie wzięli również udział w towarzyskim meczu z gwiazdami Al-Hilal i Al-Nassr, które udało im się wygrać 5-4.

Reims może poszczycić się długą serią bez porażki. Najbliżsi rywale mistrza Francji ograli niedawno Les Herbiers w krajowym pucharze, a także bezbramkowo zremisowali z Niceą.

PSG – Reims, historia

Obie drużyny mierzyły się już ze sobą w trakcie obecnego sezonu. W 10. kolejce padł między nimi bezbramkowy remis. Wcześniej zdecydowanie lepiej radziło sobie Paris Saint-Germain, które wygrało z Reims aż pięć spotkań pod rząd.

PSG – Reims, kursy bukmacherskie

Nie może dziwić, że olbrzymim faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1,24. W przypadku wygranej Reims jest to nawet aż 12. Przy okazji tego spotkania zapraszamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet.

PSG – Reims, przewidywane składy

PSG – Reims, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Wygrana PSG 100% Remis 0% Reims 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana PSG

Remis

Reims

PSG – Reims, transmisja meczu

Niedzielny mecz 20. kolejki Ligue 1 pomiędzy Paris Saint-Germain a Reims rozpocznie się o godzinie 20:45. Telewizyjną transmisję z tego starcia można śledzić w CANAL+ Sport, Eleven Sports 3 oraz Eleven Sports 4.