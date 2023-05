IMAGO/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Ajaccio, typy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż pewna wygrana Paris Saint-Germain będzie w tym przypadku sensacją. Trudno się bowiem spodziewać, aby piłkarze AC Ajaccio byli w stanie przeciwstawić się cały czas walczącemu o mistrzostwo Francji rywalowi. Kursy na wygraną zespołu Christophe’a Galtiera nie zachęcają do postawienia takiego zakładu. Idziemy więc w innym kierunku i podobniej jak przed tygodniem stawiamy na prowadzenie PSG do przerwy. Nasz typ: 1. połowa – PSG

PSG – Ajaccio, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain mimo wielu niepowodzeń w obecnym sezonie, jest na dobrej drodze do zdobycia kolejnego mistrzostwa Francji. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu paryżanie mają sześć punktów przewagi nad drugim w tabeli Lens. Duży krok w kierunku tytułu podopieczni Christophe’a Galtiera zrobili przed tygodnie, kiedy pewnie 3:1 pokonali na wyjeździe Troyes. Teraz czeka ich pojedynek z kolejnym zespołem ze strefy spadkowej, bowiem na Parc des Princes przyjedzie 18. w tabeli AC Ajaccio.

Wiele wskazuje na to, że zespół z Korsyki już po tej kolejce nie będzie miał nawet matematycznych szans na pozostanie w lidze. Obecnie jego strata do bezpiecznego miejsca wynosi aż 11 punktów, a do końca sezonu drużynie pozostały tylko cztery mecze. W ostatnich dziewięciu ostatnich ligowych spotkaniach Ajaccio zapisało na swoje konto zaledwie dwa punkty.

PSG – Ajaccio, historia

W pierwszym pojedynku tych drużyn w tym sezonie PSG wygrało pewnie 3:0. Dwie bramki w tym meczu zdobył Kylian Mbappe, a jedno trafienie dołożył Lionel Messi. Był to pierwszy pojedynek tych zespołów od 2014 roku.

PSG – Ajaccio, kursy bukmacherskie

Paryżanie są murowanym faworytem do zdobycia trzech punków w sobotnim meczu. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.15. Rozważając typ na sensację, jaką byłby w tym przypadku już remis, warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymamy go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

PSG – Troyes, przewidywane składy

Faworyzowani gospodarze do sobotniego spotkania przystąpią bez kilku kontuzjowanych zawodników – Neymara, Nuno Mendesa, Presnela Kimpembe i Nordiego Mukiele. Niewykluczone, że do składu wróci Lionel Messi, który przed tygodniem nie zagrał ze względu na zawieszenie przez klub za wyjazd do Arabii Saudyjskiej bez pozwolenia. Argentyńczyk przeprosił za swoje zachowanie i wrócił do treningów z drużyną.

W zespole Ajaccio z różnych powodów nie zobaczymy trzech piłkarzy – Yoanna Touzghara, Mickaela Barreto i Yocuefa Belailiego.

PSG – Ajaccio, transmisja meczu

Sobotnie mecz 35. kolejki Ligue 1 PSG – Ajaccio rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać “na żywo” na kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Family.

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Aby oglądać mecz w ten sposób wystarczy skorzystać z usługi CANAL+ online. Teraz można skorzystać z promocji i zmniejszyć miesięczne koszty dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ do 39 zł. Z takiej oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupić półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+.

