Przed 1/8 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Gianluca Mancini

Manchester United – Betis. Typy, kursy, zapowiedź

Do pewnego momentu gospodarze grali kapitalnie. Manchester United nie tylko przeszedł Barcelonę i awansował do 1/8 tych rozgrywek. Dodatkowo Czerwone Diabły wygrały EFL Cup, awansowały do 1/4 Pucharu Anglii i dobrze szło im także w lidze. Do niedzieli… Tego dnia na Anfield Road Liverpool wygrał aż 7:0. Trudno wytłumaczyć, skąd wzięła się taka „demolka”. Na pewno Man Utd będzie chciał jak najszybciej wygrać. Wydaje się, że gracze z Old Trafford poradzą sobie z Betisem i będą bliżej awansu do 1/4 Ligi Europy. Gospodarze w czterech poprzednich meczach w Teatrze Marzeń zawsze wygrywali. Betis to ekipa bardzo solidna, ale wydaje nam się, że w czwartek klub z Sewilli nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia na Old Trafford.

Roma – Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Podopieczni Jose Mourinho podejmą Real Sociedad. Roma w czterech poprzednich meczach zanotowała trzy wiktorie. W niedzielę rzymianie podejmowali Juventus. Stara Dama przegrała 0:1. Gospodarze są niepokonani u siebie od ponad jednego miesiąca. Uważamy, że Roma wygra także z Baskami. Sociedad jest ostatnio w nieco słabszej formie. W trzech poprzednich meczach gracze Realu nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Kilka dni temu tylko zremisowali u siebie z Cadiz 0:0. W czterech poprzednich meczach wyjazdowych Baskowie triumfowali zaś tylko jeden raz.

Sporting – Arsenal. Typy, kursy, zapowiedź

Tutaj może być niespodzianka. Uważamy, że Kanonierzy nie pogardzą remisem, który i tak będzie dla nich korzystny w kontekście spotkania rewanżowego w Londynie. Sporting jest niepokonany od blisko jednego miesiąca. Ekipa z Lizbony w czterech poprzednich meczach zanotowała same wiktorie. Na pewno gospodarze są zatem w stanie zanotować u siebie remis. Kanonierzy ostatnio przegrywali z Bournemouth 0:2, ale rzutem na taśmę wygrali 3:2. Dzięki temu wciąż mają pięć oczek więcej w tabeli od drugiego Man City. Londyńczycy w czterech ostatnich meczach wyjazdowych zanotowali dwa zwycięstwa i dwie porażki. Teraz sporo wskazuje zaś na remis.

Program 1/8 Ligi Europy

Czwartek (9 marca)

18:45 Union – Royale Union SG (x)

18:45 Roma – Sociedad (1)

18:45 Bayer – Ferencvaros (x)

18:45 Sporting – Arsenal (x)

21:00 Juventus – Freiburg (1)

21:00 Man Utd – Betis (1)

21:00 Sevilla – Fenerbahce (x)

21:00 Szachtar – Feyenoord (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 9 March 2023 Sporting Lizbona Arsenal 3.30 3.40 2.20 3.40 3.50 2.20 3.40 3.40 2.21 3.40 3.40 2.21 17:45 9 March 2023 Union Berlin Royale Union St-Gilloise 1.65 3.75 5.65 1.67 3.80 5.75 1.65 3.85 5.80 1.68 3.75 5.60 17:45 9 March 2023 Bayer Leverkusen Ferencvaros 1.32 5.40 9.30 1.33 5.50 9.50 1.33 5.60 9.20 1.33 5.60 9.20 Pokaż 7 więcej spotkań 17:45 9 March 2023 AS Roma Real Sociedad 2.20 3.10 3.65 2.25 3.10 3.70 2.24 3.10 3.65 2.24 3.10 3.65 20:00 9 March 2023 Sevilla FC Fenerbahce 1.77 3.75 4.60 1.80 3.80 4.50 1.80 3.80 4.50 1.80 3.80 4.50 20:00 9 March 2023 Szachtar Donieck Feyenoord Rotterdam 3.05 3.50 2.30 3.00 3.50 2.40 3.00 3.60 2.34 2.95 3.50 2.39 20:00 9 March 2023 Juventus FC Freiburg 1.65 3.75 5.65 1.67 3.80 5.50 1.68 3.80 5.60 1.64 3.90 5.80 20:00 9 March 2023 Manchester United Real Betis 1.42 4.75 7.40 1.45 4.75 7.00 1.43 5.00 7.60 1.41 5.00 7.60 17:45 16 March 2023 Freiburg Juventus FC Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! 17:45 16 March 2023 Real Betis Manchester United Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2023 18:54 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.