Polska – Albania: typy, kursy, zapowiedź (27.03.2023)

Polska - Albania: typy na mecz eliminacji Euro 2024. Po kompromitującym występie w Pradze podopieczni Fernando Santosa będą starali się zmazać plamę w meczu z Albanią. Do spotkania na Stadione Narodowym przystąpią w roli faworyta.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

National Stadium, Warsaw EURO Kwalifikacje Grupa E Polska Albania 1.60 3.95 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 marca 2023 20:46 .

Polska – Albania, typy i przewidywania

Po porażce z Czechami reprezentacja Polski w poniedziałek nie może sobie pozwolić na jakiejkolwiek potknięcie. To znacznie skomplikowałoby sytuację Biało-czerwonych w tabeli grupy E i walce o awans do turnieju finałowego. Reprezentanci Polski zdają sobie sprawę, że w piątek mocno zawiedli kibiców i mają teraz okazję do chociaż częściowej rehabilitacji. Spodziewamy się zupełnie innej postawy i przede wszystkim zwycięstwa. Nasz typ: wygrana Polski

STS 1.57 wygrana Polski Zagraj!

Polska – Albania, ostatnie wyniki

Nie tak debiut na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa wyobrażali sobie zarówno kibice Biało-czerwonych, jak i on sam. W inaugurującym rywalizację w eliminacjach do Euro 2024 piątkowym spotkaniu w Pradze, polska drużyna przegrała 1:3 z Czechami. Niepokojący może być nie tylko wynik, ale przede wszystkim styl i forma zaprezentowana przez reprezentację Polski w tym meczu. Prowadzona przez portugalskiego szkoleniowca drużyna nie była w stanie w żadnym aspekcie nawiązać walki z Czechami.

Kolejne spotkanie Biało-czerwoni rozegrają już w poniedziałek na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ich rywalem będzie Albania. Pojedynek z Polską będzie dla albańskiego zespołu pierwszym spotkaniem w tym roku i jednocześnie debiutem na stanowisku selekcjonera byłego reprezentanta Brazylii Sylvinho. Asystentem byłego zawodnika takich klubów jak Arsenal, FC Barcelona i Manchester City jest Argentyńczyk Pablo Zabaleta.

Polska – Albania, historia

Poniedziałkowe spotkanie będzie 14. pojedynkiem obu zespołów w historii. Bilans dotychczasowych spotkań jest bardzo korzystny dla reprezentacji Polski, która wygrała dziewięć meczów. Albanii sposób na pokonanie Biało-czerwonych udało się znaleźć tylko raz.

Ostatnie pojedynki obu zespołów miały miejsce w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. Oba zakończyły się wygranymi naszej drużyny. W pierwszym spotkaniu na Stadionie Narodowym prowadzona wówczas przez Paulo Sousę drużyna wygrała pewnie 4:1. Na listę strzelców wpisywali się Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty. W Tiranie padł natomiast tylko jeden gol. Wygraną Polsce zapewnił Karol Świderski.

Polska – Albania, kursy bukmacherskie

Mimo niepowodzenia w Pradze reprezentacja Polski jest zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania, również zdaniem bukmacherów. Kursy na wygraną Biało-czerwonych wahają się w okolicy 1.56-1.61, podczas gdy na zwycięstwo Albanii sięgają nawet 7.00. Biorąc jednak pod uwagę formę polskiego zespołu warto kupon na ten mecz zabezpieczyć zakładem bez ryzyka 130 zł, który oferuje bukmacher STS. Otrzymasz go jeżeli podczas rejestracji podczas STS kod promocyjny GOAL.

Polska – Albania, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polski 75% remisem 13% wygraną Albanii 13% 24 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polski

remisem

wygraną Albanii

Polska – Albania, przewidywane składy

Reprezentacja Polski do poniedziałkowego spotkania na pewno przystąpi ze zmianami w wyjściowej jedenastce. Na murawie na pewno nie zobaczymy Matty’ego Casha, który w spotkaniu z Czechami nabawił się kontuzji i opuścił już zgrupowanie. Fernando Santos potwierdził, że nie będzie to jedyna roszada w podstawowym składzie. Kto może wybiec na murawę od pierwszej minuty? Wśród kandydatów są Przemysław Frankowski, Paweł Dawidowicz, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński czy Karol Świderski.

Polska: Wojciech Szczęsny – Przemysław Frankowski, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Nicola Zalewski – Jakub Kamiński, Kamil Linetty, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Karol Świderski, Robert Lewandowski

Polska – Albania, transmisja meczu

Spotkanie Polska – Albania odbędzie się w poniedziałek (27 marca) o godzinie 20:45. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Komentarz w przypadku kanałów Telewizji Polskiej zapewnią Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow, natomiast w przypadku Polsatu Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

Zakład bez ryzyka 130 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.