Pogoń Szczecin – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2026)

Pogoń Szczecin - Arka Gdynia: typy i kursy na mecz 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (15 lutego) o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń – Arka, typy bukmacherskie

W niedzielne popołudnie odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Pogoń Szczecin zmierzy się przed własną publicznością z Arką Gdynia. Starcie to zapowiada się wyjątkowo ciekawie, zwłaszcza biorąc pod uwagę regionalny charakter rywalizacji oraz ambicje obu zespołów w ligowej tabeli. Portowcy będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i sięgnąć po komplet punktów, natomiast Arka przyjedzie do Szczecina z zamiarem sprawienia niespodzianki i wywiezienia cennego rezultatu.

Ja uważam, że niedzielna rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Pogoni

Pogoń – Arka, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin bardzo słabo rozpoczęła granie po przerwie zimowej. Portowcy w dwóch rozegranych spotkaniach zanotowali jeden remis (1:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza), a także ponieśli porażkę (1:2 z Motorem Lublin).

Arka Gdynia natomiast rozegrała tylko jedno spotkanie. Podopieczni Dawida Szwargi podzielili się punktami w starciu ligowym z Legią Warszawa (2:2).

Pogoń – Arka, historia

Rywalizacja Pogoni Szczecin z Arką Gdynia należy do ciekawszych pojedynków na polskim wybrzeżu i ma charakter regionalnego starcia. Oba zespoły wielokrotnie spotykały się zarówno w Ekstraklasie, jak i na zapleczu najwyższej ligi, często walcząc o ważne ligowe cele. Bezpośrednie mecze zwykle cechowały się dużą intensywnością, twardą grą i wyrównanym przebiegiem. Choć Pogoń częściej utrzymywała się w elicie, Arka wielokrotnie potrafiła sprawić Portowcom problemy i urwać punkty w prestiżowych derbach Pomorza.

Pogoń – Arka, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.72. W przypadku zwycięstwa Arki Gdynia natomiast sięga nawet 4.60.

Pogoń Szczecin Arka Gdynia 1.72 3.75 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2026 14:47

Pogoń – Arka, przewidywane składy

Pogoń – Arka, transmisja meczu

Spotkanie Pogoń Szczecin – Arka Gdynia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w internecie w usłudze Canal+ Online, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

