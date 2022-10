Nottingham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC

Nottingham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym sobotnim spotkaniu 13. kolejki Premier League Nottingham zmierzy się z Liverpoolem. The Reds wreszcie złapali wiatr w żagle i notują serię dwóch zwycięstw z rzędu. Są zdecydowanym faworytem pojedynku z będącym w strefie spadkowej Nottingham. Początek meczu o godzinie 13:30.

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Liverpool FC 11.0 6.50 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 13:30 .

Nottingham – Liverpool, typy i przewidywania

Nottingham wygrał tylko jedno spotkanie w Premier League w tym sezonie, w drugiej kolejce z West Ham. Gospodarze sobotniego starcia przegrali sześć z ostatnich ośmiu meczów i raczej nie poprawią bilansu w starciu z Liverpoolem. The Reds wreszcie wracają do dobrej formy. Podopieczni Kloppa przed tygodniem pokonali Manchester City, a w środę byli lepsi od West Hamu. W sobotę powinni bez większych problemów zgarnąć kolejne trzy punkty. Zdobycie jednego gola to maksimum, na co może być stać Nottingham w tym pojedynku. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Nottingham – Liverpool, sytuacja kadrowa

Obie ekipy mierzą się ze sporymi problemami kadrowymi. W Nottingham z powodu urazów nie zobaczymy Niakhate Richardsa i Colbacka, a występy Lodiego i Toffolo stoją pod znakiem zapytania. Jurgen Klopp nadal musi radzić sobie bez Arthura, Matipa, Diaza, Keity czy Joty. W sobotę prawdopodobnie nie wystąpi też Ramsay i Konate.

Nottingham – Liverpool, ostatnie wyniki

Nottingham wygrał tylko jedno spotkanie Premier League w tym sezonie pokonując West Ham United. Przegrali aż sześć z ostatnich ośmiu pojedynków remisując jedynie z Brighton oraz Aston Villą. Zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z sześcioma punktami po jedenastu meczach.

Liverpool ma rozegranych dziesięć spotkań i zajmuje siódmą lokatę. The Reds w wygrali cztery ostatnich pięciu spotkań pokonując dwukrotnie Glasgow Rangers w Lidze Mistrzów oraz Manchester City i West Ham w rozgrywkach ligowych. Podopieczni Kloppa przegrali tylko jedno starcie z Arsenalem w ostatnich tygodniach.

Nottingham – Liverpool, historia

Ostatni raz obie drużyny mierzyły się 20 marca tego roku w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Lepsi byli The Reds, którzy zwyciężyli 1:0. Wcześniej obie ekipy grały ze sobą w Premier League w sezonie 1998/1999. Jeden mecz zakończył się remisem, drugi zwycięstwem Liverpoolu 5:1.

Nottingham – Liverpool, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Liverpool. Kursy na zwycięstwo The Reds wynoszą około 1,25.

Nottingham Forest Remis Liverpool FC 9.80 6.00 1.28 11.0 6.50 1.25 11.0 6.50 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 13:30 .

Nottingham – Liverpool, przewidywane składy

Nottingham: Henderson, Aurier, Cook, McKenna, Williams, Mangala, Freuler, Yates, Lingard, Johnson, Gibbs-White

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Carvalho, Salah, Nunez, Firmino

Nottingham – Liverpool, transmisja meczu

Sobotni mecz Nottingham z Liverpoolem będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2. Mecz będzie również dostępny online na platformie Viaplay po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

