Niemcy – Kolumbia: typy, kursy, zapowiedź (20.06.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Niemcy Kolumbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2023 20:55 .

Niemcy – Kolumbia, typy i przewidywania

Reprezentacja Niemiec po porażce 0:1 z Polską w meczu pożegnalnym Jakuba Błaszczykowskiego w kolejnym sparingu na własnym stadionie podejmie Kolumbię. Przypomnijmy, że nasi zachodni sąsiedzi są gospodarzem Mistrzostw Europy 2024, dlatego nie muszą brać udziału w eliminacjach, gdyż automatycznie awansowali na turniej. Z tego powodu mistrzowie świata z 2014 roku przed EURO rozgrywają spotkania towarzyskie.

Hansi Flick wreszcie musi wystawić optymalny skład i wrócić na zwycięską ścieżkę. W Niemczech nastroje nie są najlepsze, a poprawić je może tylko przekonujący triumf Die Mannschaft nad Kolumbijczykami. Nasz typ: wygrana Niemiec.

Niemcy – Kolumbia, sytuacja kadrowa

Hansi Flick nie może liczyć na kontuzjowanych Timo Wernera oraz Lukasa Klostermanna, ale za to do kadry wrócili trochę dłużej odpoczywający niż reszta zawodników finaliści Ligi Mistrzów – Robin Gosens i Ilkay Guendogan. Jeśli chodzi o ekipę z Ameryki Południowej, to na zgrupowaniu nie ma Davida Ospiny, Jamesa Rodrigueza, a także Radamela Falcao.

Niemcy – Kolumbia, ostatnie wyniki

Niemcy nie zanotowały zwycięstwa w trzech poprzednich spotkaniach przegrywając 0:1 z Polską, remisując 3:3 z Ukrainą i ulegając 2:3 Belgii. Kolumbia w tym czasie również rozegrała trzy sparingi, w których zaliczyła dwie wygrane i jeden remis (1:0 z Irakiem, 2:1 z Japonią oraz 2:2 z Koreą Południową).

Niemcy – Kolumbia, historia

Nasi zachodni sąsiedzi tylko trzy razy w całej historii mierzyli się z Kolumbijczykami. W tych spotkaniach padły dwa remisy i raz triumfowali Niemcy. Drużyna z Ameryki Południowej nie odnotowała natomiast żadnego zwycięstwa.

Niemcy – Kolumbia, kursy bukmacherskie

Gospodarze rzecz jasna są zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu na Veltins Arena. Kurs na wygraną Niemiec wynosi mniej więcej 1.55, a typ na zwycięstwo Kolumbii to około 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Niemcy – Kolumbia, przewidywane składy

Niemcy: Leno; Ginter, Ruediger, Schlotterbeck; Wolf, Guendogan, Goretzka, Gosens; Sane, Musiala; Fuellkrug

Kolumbia: Montero; Munoz, Sanchez, Lucumi, Machado; Uribe, Lerma; Cuadrado, Carrascal, Diaz; Borre

Niemcy – Kolumbia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Niemiec 100% remisem 0% zwycięstwem Kolumbii 0% 8 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Niemiec

remisem

zwycięstwem Kolumbii

Niemcy – Kolumbia, transmisja meczu

Towarzyskie spotkanie pomiędzy Niemcami a Kolumbią transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 6. Początek meczu na Veltins Arena we wtorek, 20 czerwca o godzinie 20:45.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.