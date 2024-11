Niemcy – Bośnia i Hercegowina: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Niemcy Bośnia i Hercegowina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 listopada 2024 11:04 .

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: typy i przewidywania

Niemcy podejmą Bośnię i Hercegowinę w sobotni (16 listopada) wieczór na Europa-Park Stadion we Freiburgu w ramach piątej kolejki rozgrywek Ligi Narodów. Gospodarze prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna potrzebują zaledwie jednego punktu, by niemal zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie i awans do półfinałów. Z kolei goście, mimo słabych wyników, wciąż mają matematyczne szanse na utrzymanie w Dywizji A.

Bośniacy zajmują odległe 74. miejsce w rankingu FIFA. Od kwietnia tego roku ich selekcjonerem jest Sergej Barbarez, jednak kibice wciąż czekają na zwycięstwo od 13 października, kiedy to pokonali Liechtenstein (2:0) w eliminacjach do Euro 2024. Uważam, że Niemcy nie zawiodą przed własną publicznością. Warto jednak zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS, który proponuje atrakcyjny kurs na to, że goście zdobędą bramkę. Mój typ: Bośnia i Hercegowina strzeli gola – TAK.

STS 2.30 Bośnia i Hercegowina strzeli gola – TAK Zagraj w STS!

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: ostatnie wyniki

Zespół Juliana Nagelsmanna, po rozczarowujących mistrzostwach Europy, gdzie odpadł w ćwierćfinale z Hiszpanią po dogrywce, od tamtej pory pozostaje niepokonany. Dzięki świetnej formie Niemcy zdobyli aż 10 punktów w czterech meczach Ligi Narodów, wypracowując sobie pięciopunktową przewagę nad Holandią i Węgrami. W październiku nasi zachodni sąsiedzi pokonali Bośnię i Hercegowinę (2:1) oraz Holandię (1:0), dzięki bramce Jamie’ego Lewelinga. Napastnik Stuttgartu doznał kontuzji mięśniowej i nie znalazł się w kadrze na listopadowe zgrupowanie.

Bośnia i Hercegowina na zmianę awansuje i spada pomiędzy Dywizjami A i B. W sobotę mają przed sobą ogromne wyzwanie. Jednak zdobyty zaledwie jeden punkt w czterech meczach i brak zwycięstwa w ostatnich 10 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach nie napawają optymizmem. Ich jedyna nadzieja na utrzymanie to wygrana z Niemcami i korzystny wynik starcia Węgry – Holandia. W zeszłym miesiącu Złote Lilie ulegli u siebie Niemcom (1:2) i ponieśli klęskę z Węgrami (0:2).

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: historia

W XXI wieku obie reprezentacje spotkały się trzykrotnie. W 2002 roku w meczu towarzyskim padł remis (1:1), natomiast w 2010 roku Niemcy zwyciężyli Bośnię i Hercegowinę (3:1) w kolejnym sparingu. Ostatnie bezpośrednie starcie odbyło się 11 października 2024 roku w Zenicy, gdzie Niemcy wygrali 2:1. Bohaterem spotkania był Deniz Undav, który zdobył dwa gole, natomiast dla gospodarzy trafił Edin Dżeko.

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest reprezentacja Niemiec. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy oscylują w granicach 1.09-1.11. Z kolei wygrana Bośni i Hercegowiny została wyceniona na około 24.00. Kurs na remis w meczu to mniej więcej 10.00. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: przewidywane składy

Niemcy Julian Nagelsmann Bośnia i Hercegowina Sergej Barbarez Niemcy Julian Nagelsmann 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Bośnia i Hercegowina Sergej Barbarez Rezerwowi 1 Alexander Nubel 3 Benjamin Henrichs 9 Tim Kleindienst 11 Julian Brandt 14 Chris Führich 16 Felix Nmecha 21 Robin Gosens 22 Robin Koch 23 Stefan Ortega 2 Nihad Mujakić 5 Ifet Djakovac 7 Enver Kulašin 8 Denis Huseinbašić 9 Haris Tabakovic 10 Ermedin Demirovic 12 Osman Hadžikić 13 Ivan Basic 19 Ivan Sunjic 21 Stjepan Radeljic 22 Martin Zlomislić 25 Luka Kulenovic 26 Samed Bazdar

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: kto wygra?

Kto wygra mecz? Reprezentacja Niemiec

Będzie remis

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny Reprezentacja Niemiec

Będzie remis

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny 0 Votes

Niemcy – Bośnia i Hercegowina: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Niemcami a Bośnią i Hercegowina odbędzie się w sobotę (16 listopada) o godzinie 20:45. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.