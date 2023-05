Pressfocus Na zdjęciu: Joelinton

Newcastle United – Brighton, typy i przewidywania

W zaległym meczu Premier League, faworytem będzie trzecie w tabeli Newcastle. Na szóstej lokacie znajduje się zaś szóste Brighton, które radzi sobie świetnie, gdy nie jest faworytem. To sugeruje korzystny wynik dla Mew. Naszym zdaniem nie sięgną one jednak po pełną pulę. Sądzimy, że w czwartek dojdzie do podziału punktów.

Newcastle United – Brighton, sytuacja kadrowa

Eddie Howe przy ustalaniu składu pominie pięć nazwisk. Niezdolni do gry są: Ryan Fraser, Sean Longstaff, Emil Krafth, Jamaal Lascelles, a także Matt Ritchie.

Jeszcze większe grono nieobecnych ma Roberto De Zerbi. Ze względów zdrowotnych nie wystąpią: Jakub Moder, Tariq Lamptey, Jeremy Sarmiento, Adam Webster, Solly March, Adam Lallana oraz Joel Veltman.

Newcastle United – Brighton, ostatnie wyniki

Dwie minione kolejki nie były udane dla Newcastle, które poniosło straty punktowe, co jest bolesne przy walce o awans do Ligi Mistrzów. Sroki zaledwie zremisowały z broniącym się przed spadkiem z ligi Leeds United. Eddie Howe i spółka nie zdobyli zaś choćby punkty w przegranej konfrontacji z Arsenalem.

Kandydata do mistrzostwa Anglii pokonało natomiast Brighton. Mewy efektownie pokonały 3:0 Arsenal i to na jego terenie. Wcześniej drużyna Roberto De Zerbiego doznała sromotnej porażki w potyczce z walczącym o utrzymanie w lidze Evertonem.

Newcastle United – Brighton, historia

Poprzednie starcie tych drużyn miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas nie doczekaliśmy się goli, ponieważ Brighton zremisowało 0:0 z Newcastle.

Newcastle United – Brighton, kursy bukmacherów

Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

Newcastle United – Brighton, przewidywane składy

Newcastle United – Brighton, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle 0% Remis 0% Wygrana Brighton 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Brighton

Newcastle United – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 18 maja. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 20:30.