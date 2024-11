fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Betis

Mlada – Real Betis: typy bukmacherskie

Real Betis w czwartkowy wieczór rozegra spotkanie na Lokotrans Arenie w Czechach z miejscową Mlada Boleslav. Hiszpański zespół podejdzie do rywalizacji jako 18. ekipa w tabeli Ligi Konferencji. Z kolei na 33. miejscu znajdują się Czesi. Przed startem potyczki interesujące jest to, że przedstawiciel La Liga remisował do przerwy w 10 z ostatnich 15 meczów. Tym samym można przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji potyczki. Mój typ: remis do przerwy – TAK.

Mlada – Real Betis: ostatnie wyniki

Czeski zespół podejdzie do rywalizacji, legitymując się serią trzech spotkań bez wygranej. W ostatnich występach Mlada remisowała kolejno z FC Slovacko (1:1) i Spartą Praga (2:2). Z kolei przegrałą z Vitorią Guimaraes (1:2). Drużyna z Loktrans Areny po raz ostatni wygrała 2 listopada, gdy okazała się lepsza od Dukli Praga (1:0).

Przedstawiciel ligi hiszpańskiej ma natomiast za sobą wysoką porażkę z Valencią (2:4). Ogólnie w ośmiu ostatnich meczach Real Betis wygrał cztery razy i w trzech spotkaniach zremisował. Z kolei w Lidze Konferencji zespół z La Liga ostatnio pokonał Celje (2:1), wracając na zwycięski szlak po remisie z FC Kopenhagą (1:1) i przegranej z Legią Warszawa (0:1).

W tabeli Ligi Konferencji zespoły Mlady i Realu Betis dzieli różnica czterech oczek. Czesi marzą jeszcze o tym, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w 1/16 finału rozgrywek. Hiszpańska drużyna natomiast cały czas liczy na to, że zakończy fazę ligową w TOP 8 tabeli.

Mlada – Real Betis: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w europejskich pucharach po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej nie miała miejsca tego typu rywalizacja.

Mlada – Real Betis: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Realu Betis wyceniono na 1.62-1.65. Remis oszacowano na 3.80-3.90. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Mlady Boleslav kształtuje się na poziomie 5.00-5.30. Przy okazji czwartkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Mlada – Real Betis, typ kibiców

Mlada – Real Betis, przewidywane składy

W obu ekipach są pewne nieobecności w kadrach meczowych. Mlada będzie musiała radzić sobie bez Davida Kozela. Gorzej wygląda sytuacja w ekipie z La Liga. Real Betis nie będzie mógł skorzystać z usług: Williama Carvalho, Marca Roki, Hectora Bellerina czy Johny’ego, Nobela Mendy’ego i Pablo Fornalsa.

Mlada: Trmal – Kral, Suchy, Kralik, Kostka, Sakala, Vydra, Ladra, Fulnek, Kusej, Vojta

Real Betis: Adrian – Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Diao, Altimira, Flores, Ezzalzouli, Avila, Bakambu.

Mlada – Real Betis, transmisja meczu

Czwartkowej potyczki nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Mlada – Real Betis zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana tylko w internecie, dzięki platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

