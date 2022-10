Manchester United – Sheriff: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Zbliżamy się do końca fazy grupowej Ligi Europy. W ramach 5. kolejki Manchester United podejmie na Old Trafford Sheriff Tyraspol, który przyjedzie z nowym szkoleniowcem. Czwartkowy mecz rozpocznie się o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Old Trafford Liga Europy, gr. E Manchester United Sheriff Tyraspol 1.11 9.50 28.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2022 19:42 .

Manchester United – Sheriff, typy i przewidywania

Erik ten Hag poważnie traktuje rozgrywki Ligi Europy. Na ten moment Manchester United traci trzy punkty do liderującego Realu Sociedad. Jeśli nie uda się wyprzedzić przedstawiciela La Ligi, “Czerwone Diabły” zagrają w 1/16 finału, a dwa dodatkowe mecze przy napiętym wiosennym terminarzu nie są wskazane. W czwartek Sheriff Tyraspol nie powinien więc liczyć na taryfę ulgową, bowiem na Old Trafford dla gospodarzy liczą się tylko trzy punkty. Stawiamy na dominację Manchesteru United i pewne zwycięstwo. Nasz typ – Manchester United wygra więcej niż jedną bramką.

STS 1,39 Manchester United wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Manchester United – Sheriff, sytuacja kadrowa

Do pierwszej drużyny Manchesteru United wrócił już Cristiano Ronaldo, który najprawdopodobniej znajdzie się w czwartek w wyjściowym składzie. Zabraknie natomiast kontuzjowanych Raphaela Varane’a, Donny’ego van de Beeka oraz Brandona Williamsa. Pod znakiem zapytania stoją ponadto występy Antony’ego Martiala i Harry’ego Maguire’a. Po stronie gości nie zagra jedynie Armel Zohouri, który pauzuje po czerwonej kartce.

Manchester United – Sheriff, ostatnie wyniki

Po czterech kolejkach Manchester United zgromadził w Lidze Europy dziewięć punktów. Postawa “Czerwonych Diabłów” w Premier League jest bardzo pozytywna, bowiem kilka dni temu udało się zremisować z Chelsea 1-1, a wcześniej pokonać Tottenham (2-0).

W miniony weekend Sheriff doznał pierwszej ligowej porażki, po której rezygnację złożył trener Stjepan Tomas. W Lidze Europy ekipa z Mołdawii uzbierała trzy punkty, wygrywając jedynie z Omonią Nikozja (3-0).

Manchester United – Sheriff, historia

W pierwszym grupowym meczu Manchester United wygrał na wyjeździe 2-0, a bramki zdobywali Jadon Sancho oraz Cristiano Ronaldo. Było to jedyne bezpośrednie starcie między tymi zespołami.

Manchester United – Sheriff, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Manchester United, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,11. W przypadku wygranej Sheriffa jest to nawet aż 26,0.

Manchester United Remis Sheriff Tyraspol 1.11 9.50 23.0 1.10 9.50 28.0 1.11 9.50 28.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2022 19:42 .

Manchester United – Sheriff, przewidywane składy

Manchester United: De Gea – Dalot, Martinez, Lindelof, Malacia, Fred, Casemiro, Rashford, Eriksen, Antony, Ronaldo

Sheriff: Koval – Radeljić, Kiki, Heron – Kpozo, Badolo, Mudasiru, Diop, Guedes – Akanbi, Pernambuco

Manchester United – Sheriff, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Manchesteru United z Sheriffem Tyraspol rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.