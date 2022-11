Manchester United – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (10.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Aston Villa: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Po raz drugi w przeciągu kilku dni obie drużyny ponowie spotkają się na murawie. Dla Czerwonych Diabłów będzie to okazja do rewanżu za ligową porażkę na Villa Park.

Old Trafford Carabao Cup Manchester United Aston Villa 1.65 4.00 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 23:18 .

Manchester United – Aston Villa, typy i przewidywania

Czerwone Diabły przystąpią do czwartkowego meczu z jednym celem – wzięcie rewanżu za ligową porażkę. Choć rozgrywki pucharowe rządzą się często własnymi prawami, w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na zwycięstwo Manchesteru United, który będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United

STS 1.65 wygrana Man Utd Zagraj!

Manchester United – Aston Villa, sytuacja kadrowa

W zespole Manchesteru United od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć między innymi Bruno Fernandesa, który w ostatnim ligowym meczu pauzował za kartki. Poza kadrą z powodu kontuzji pozostają Brandon Williams, Axel Tuanzebe i Raphael Varane, a występy Jadona Sancho i Antony’ego stoją pod znakiem zapytania.

W zespole Aston Villi na pewno nie zobaczymy reprezentanta Polski Jana Bednarka. Nieobecny będzie również Leander Dendoncker. Ich absencja jest związana z występami w innych drużynach w tych rozgrywkach w tym sezonie. Ze względu na kontuzje nie zagrają także Diego Carlos i Philippe Coutinho.

Zakład bez ryzyka 100 zł na mecz Man Utd – Aston Villa Odbierz w STS

Manchester United – Aston Villa, ostatnie wyniki

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w ostatnią niedzielę na Villa Park. Górą byli gospodarze, którzy wygrali 3:1, choć ich wcześniejsza forma nie wskazywała na to, że są w stanie pokonać Manchester United. Z poprzedzających ten pojedynek sześciu ligowych spotkań Aston Villi udało się wygrać tylko jedno. W tym czasie drużyna doznała również trzech porażek.

Tymczasem Manchester United przed przegranym meczem na Villa Park mógł się pochwalić serią dziewięciu kolejnych spotkań bez porażki, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki. Porażka z Aston Villą przerwała również serię trzech zwycięstw z rzędu Czerwonych Diabłów.

Manchester United – Aston Villa, historia

We wspomnianym już ligowym meczu Aston Villa zaskoczyła Manchester United już w pierwszych minutach. W siódmej minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Bailey, a cztery minuty później na 2:0 podwyższył Digne. Tuż przed przerwą padła kontaktowa bramka po samobójczym trafieniu Ramsey’a, który cztery minuty po przerwie zrehabilitował się trafiając już do odpowiedniej bramki.

Manchester United – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Manchester United jest uważany przez bukmacherów za faworyta do zwycięstwa w czwartkowym meczu o awans do 1/8 finału Carabo Cup. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w okolicy 1.60-1.65. Stawiając na ten mecz możesz skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka do 100 zł. Aby go odebrać należy podczas rejestracji konta podać kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Aston Villa, przewidywane składy

Man Utd: Dubravka – Dalot, Martinez, Maguire, Malacia – Fred, McTominay – Elanga, Fernandes, Rashford – Martial

Aston Villa: Olsen – Cash, Chambers, Mings, Digne – Kamara, McGinn, Ramsey – Bailey, Watkins, Buenda

Manchester United – Aston Villa, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie na Old Trafford rozpocznie się o godzinie 21:00, a transmisja “na żywo” będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Mecz skomentują Piotr Domagała i Paweł Grabowski.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź STS! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.