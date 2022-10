Leverkusen – Porto: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Porto - Bayer Leverkusen

Sytuacja w grupie B robi się bardzo ciekawa. Kompletem punktów może pochwalić się Club Brugge, zaś pozostałe zespoły zgromadziły do tej pory po trzy “oczka”. W środę Bayer Leverkusen podejmie na własnym terenie FC Porto w trenerskim debiucie Xabiego Alonso w Lidze Mistrzów. Początek spotkania o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Leverkusen – Porto, typy i przewidywania

Xabi Alonso dopiero co zadebiutował w roli trenera Bayeru Leverkusen, a już w środę czeka go bardzo wymagające wyzwanie. Do Niemiec przyjedzie FC Porto, które marzy o awansie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Obie ekipy zgromadziły dotąd po trzy punkty, a w minionym tygodniu triumfowali Portugalczycy. Od tego czasu w Leverkusen zmieniło się mnóstwo, bowiem Xabi Alonso w swoim pierwszym meczu wysoko pokonał Schalke. Ma on za zadanie uwolnić ogromny potencjał drzemiący w niemieckim zespole i powalczyć o udział w wiosennych zmaganiach Champions League. Środowa rywalizacja może okazać się kluczowa dla losów całej grupy, zatem spodziewamy się solidnego strzelania. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Leverkusen – Porto, sytuacja kadrowa

Po stronie Bayeru Leverkusen wciąż brakuje Floriana Wirtza, który leczy się po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Oprócz niego w środę nie zagrają kontuzjowani Sardar Azmoun, Karim Bellarabi i Exequiel Palacios, a także pauzujący za kartki Jeremie Frimpong oraz Robert Andrich.

Jeśli chodzi o Porto, niezdolność do gry zgłasza tylko Pepe, który skarży się na uraz kolana.

Leverkusen – Porto, ostatnie wyniki

W miniony weekend Bayer Leverkusen rozgromił Schalke aż 4-0. Wcześniej przegrał 0-2 w Lidze Mistrzów z FC Porto oraz uznał wyższość Bayernu Monachium (0-4). W tej edycji Chamions League przedstawiciel Bundesligi zdołał pokonał jedynie Atletico Madryt.

FC Porto również zgromadziło jedynie trzy punkty, wygrywając przed tygodniem z Bayerem 2-0. W sobotę Portugalczycy ograli 2-0 Portimonense na ligowym podwórku, a wcześniej rozgromili SC Bragę 4-1.

Leverkusen – Porto, historia

Pomijając starcie sprzed tygodnia, obie ekipy mierzyły się ze sobą wcześniej w 2020 roku. Miało to miejsce w 1/16 finału Ligi Europy. Wówczas dwukrotnie triumfował Bayer Leverkusen, który zameldował się w kolejnej fazie.

Leverkusen – Porto, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Bayer Leverkusen, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 2,10. W przypadku wygranej Porto jest to natomiast 3,40. Na najwyższe kursy można liczyć w przypadku podziału punktów, bowiem wynoszą one nawet 3,80.

Leverkusen – Porto, przewidywane składy

Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Hincapie, Fosu-Mensah, Demirbay, Aranguiz, Bakker, Diaby, Hudson-Odoi, Schick

Porto: Costa, Mario, Reivas, Carmo, Wendell, Bruno Costa, Eustaquio, Uribe, Pepe, Evanilson, Taremi

Leverkusen – Porto, transmisja meczu

Środowe spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Bayerem Leverkusen a Porto rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 6.

