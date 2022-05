Leicester – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Leicester City

Leicester – Southampton: typy, kursy, zapowiedź. W ostatnim meczu tego sezonu Leicester City podejmie przed własną publicznością zespół Southampton. Oba zespoły nie mogą zaliczyć tego sezonu do zbyt udanych, jednak w ostatnim meczu zagrają już bez żadnej presji związanej z wynikiem. Początek spotkania o godzinie 17:00.

King Power Stadium Premier League Leicester Southampton 1.87 4.00 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 16:30 .

Leicester – Southampton, typy i przewidywania

Leicester zremisowało w czwartek z Chelsea, czym przedłużyło serię bez porażki do trzech spotkań. Southamptonz kolei przystępuje do tego spotkania po trzech porażkach z rzędu i wydaje się, że również w niedzielę nie zdołają zdobyć ligowych punktów. Święci, obserwując ich ostatnią formę, mogą mieć nawet problem ze zdobyciem gola w tym spotkaniu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

STS 2,50 obie drużyny strzelą – NIE Odwiedź STS

Specjalna promocja dla czytelników Goal.pl od STS



Zapraszamy do skorzystania z przygotowanego TYLKO dla Czytelników goal.pl podwyższonego zakładu bez ryzyka do 120 zł! W standardowej ofercie jego wartość jest niższa i wynosi tylko 100 zł. Jak skorzystać z tej oferty? Wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL. Oferta obowiązuje tylko w dniach od piątku (20 maja) godziny 12:00 do niedzieli (22 maja) godz. 23:00.

Zakład bez ryzyka pozwala ubezpieczyć pierwszy zakład zagrany po rejestracji. Jeżeli okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygrany. Jeżeli okazję się przegrany, STS dokona zwrotu środków na Twoje konto. Jeżeli postawiłeś środki ze swojego konta depozytowego, ewentualny zwrot również otrzymasz na nie i nie będziesz musiał dokonywać obrotu. Jeżeli środki będą pochodziły ze konta bonusowego, uzyskanie z powrotem środki przed wypłatą bedą podlegały trzykrotnemu obrotowi.

Leicester – Southampton, sytuacja kadrowa

Bertrand i Ndidi to dwóch piłkarzy Leicester City, których na pewno nie zobaczymy na murawie podczas niedzielnego starcia. Występ Tielemansa jest natomiast wątpliwy, choć jeszcze nie można niczego wykluczyć. Po drugiej stronie w takiej samej sytuacji jest Forster. Southampton będzie musiał sobie poradzić też bez kontuzjowanych Perrauda oraz Livramento.

Leicester – Southampton, ostatnie wyniki

Leicester City złapało w ostatnim czasie dobrą formę. Są niepokonani od trzech spotkań dzięki triumfom z Norwich i Watford oraz remisowi z Chelsea. Sezon prawdopodobnie skończą na dziewiątej pozycji, choć w przypadku zwycięstwa w niedzielnym meczu i korzystnych rezultatów innych spotkań mogą awansować o jedno miejsce w tabeli.

Southampton znajduje się w fatalnej formie na koniec sezonu, Święci nie potrafią wygrać od pięciu spotkań, aż czterokrotnie przegrywając w tym czasie. Ostatni raz wygrali 16 kwietnia z Arsenalem. Na pewno nie poprawią już swojej pozycji w tabeli, ale w przypadku kolejnej porażki i zwycięstwa Evertonu mogą spaść ostatecznie na szesnastą lokatę na koniec sezonu.

Leicester – Southampton, historia

Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie zakończył się remisem 2:2. Ostatnie pięć spotkań tych drużyn to dwa zwycięstwa Leicester i jedno Southampton. Święci nie potrafią pokonać Lisów od czterech spotkań. Ostatni raz wygrali 11 stycznia 2020 roku pokonując swojego rywala 2:1.

Leicester – Southampton, typy bukmacherskie

Leicester – Southampton, przewidywane składy

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Fofana, Pereira, Mendy, Dewsbury-Hall, Barnes, Maddison, Albrighton, Vardy

Southampton: McCarthy, Salisu, Lyanco, Bednarek, Djenepo, Ward-Prowse, Diallo, Walker-Peters, Elyounoussi, Redmond, Broja

Leicester – Southampton, transmisja meczu

Niedzielnego meczu Premier League pomiędzy Leicester a Southampton nie będzie można w całości obejrzeć w polskiej telewizji. Stacja Canal+ Sport przeprowadzi łączoną transmisję ze wszystkich spotkań ostatniej kolejki, w której pokażą “na żywo” najciekawsze sytuacje w meczu.