Leganes – Real Madryt, typy bukmacherskie

Real Madryt nie może sobie pozwolić na porażkę w niedzielnym meczu, biorąc pod uwagę aktualną stratę do Barcelony. Królewscy mimo poważnych osłabień przystąpią do pojedynku z beniaminkiem w roli wyraźnego faworyta. Nie mogą jednak sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika, który nie będzie miał wiele do stracenia. Ja w tym meczu nie spodziewam się jednak niespodzianki i stawiam na wygraną Realu. W Superbet taki zakład można postawić po kursie 150. Poniżej znajdziesz informacje, jak skorzystać z tej oferty. Mój typ: wygrana Realu

Kurs 150 na wygraną Realu Madryt

Przy okazji niedzielnego meczu warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który oferuje możliwość postawienia zakładu na wygraną Realu po kursie 150. Stawiając zaledwie 2 zł można dzięki tej ofercie zgarnąć aż 300 zł bonusu. Jak skorzystać z tej oferty?

Leganes – Real Madryt, promocje

Leganes – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt nie uniknął w tym sezonie potknięć, czego konsekwencją jest druga lokata w tabeli ze sporą stratą do prowadzącej Barcelony. Przed przerwą na mecze reprezentacji Królewscy wysoko 4:0 pokonali Osasunę Pampeluna. Wcześniej musieli pogodzić się z dwoma porażkami z rzędu przed własną publicznością – 0:4 z Barceloną w ligowym El Clasico i 1:3 z Milanem w Lidze Mistrzów.

Celem Leganes na obecny sezon jest utrzymanie się w La Liga. Aktualnie drużyna ma kilkupunktową przewagę nad strefą spadkową, a w ostatnich tygodniach spisuje się ze zmiennym skutkiem. W pięciu ostatnich kolejkach odniosła dwa zwycięstwa, zanotowała dwie porażki i raz podzieliła się punktami z rywalami. W ostatniej kolejce skromnie 1:0 pokonała u siebie Sevillę.

Leganes – Real Madryt, historia

Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek od 2020 roku, kiedy Leganes po raz ostatni występowało w La Liga. Bilans dotychczasowych pojedynków jest oczywiście korzystny dla Realu, ale Królewskim nie zawsze było łatwo w tych starciach. Ostatni ich pojedynek zakończył się remisem 2:2. Leganes nie przegrało dwóch ostatnich meczów z Realem przed własną publicznością.

Leganes – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Inny wynik niż wygrana Realu będzie dużą niespodzianką. Bukmacherzy wskazują również Królewskich jako zdecydowanego faworyta. W standardowych ofertach kursy na wygraną Realu nie przekraczają 1.44.

Leganes – Real Madryt, przewidywane składy

Leganes w niedzielnym meczu będzie musiało sobie poradzić bez Renato Tapii i Enrica Franquesy. Pod znakiem zapytania stoi również występ Daniego Raby.

Znacznie dłuższa lista nieobecnych jest w ekipie Królewskich. Na murawie nie zobaczymy Davida Alaby, Daniego Carvajala, Edera Militao, Aureliena Tchouameniego, Rodrygo i Lucasa Vazqueza. Gotowy do gry ma być z kolei Thibaut Courtois.

Leganes Borja Jiménez Real Madryt Carlo Ancelotti Leganes Borja Jiménez 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Juan Soriano 3 Jorge Sáenz 4 Jackson Porozo 7 Oscar Rodríguez Arnaiz 12 Valentin Rosier 18 Sebastien Haller 19 Diego Garcia 21 Roberto López 24 Julián Chicco 27 Naim García 36 Alvin Abajas 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 18 Jesús Vallejo 19 Daniel Ceballos 23 Ferland Mendy 26 Diego Piñeiro

Leganes – Real Madryt, typ kibiców

Leganes – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie Leganes – Real Madryt rozegrane zostanie w niedzielę (24 listopada) o godzinie 18:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu obejrzysz również w usłudze CANAL+ online. Cena pakietu ze wszystkimi kanąłami CANAL+ wynosi obecnie 65 zł miesięcznie w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Niedzielny mecz będziesz mógł obejrzeć także za darmo korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

