Leganes – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Leganes – Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona będzie zdecydowanym faworytem w starciu z Leganes. Natomiast z racji tego, że kurs na ich zwycięstwa jest dość niski, proponuje inne zdarzenie. Moim zdaniem ciekawą opcją z wysokim kursem będzie typ, że Blaugrana strzeli bramkę w obu połowach. Podopieczni Hansiego Flicka w trzech z pięciu ostatnich spotkań potrafili zdobyć gola w pierwszej i drugiej połowie. Mój typ: Barcelona strzeli gola w obu połowach.

Leganes – Barcelona, oferty bukmacherów

Kurs 200 na zwycięstwo Barcelony z kodem GOAL

Leganes – Barcelona: ostatnie wyniki

Obie drużyny znajdują się na dwóch różnych biegunach zarówno pod względem miejsca w lidze, jak i ostatnich wyników. Leganes w pięciu meczach odniosło jedno zwycięstwo, raz zremisowali i doznali trzech porażek. Punkty potrzebne do walki o utrzymanie zdobywali z Getafe (1:0) i Osasuną (1:1). Natomiast bez zdobyczy punktowej kończyli rywalizację z Realem Madryt (2:3), Betisem (2:3) i Celtą (1:2).

FC Barcelona w 2025 roku to bez wątpienia jedna z najlepszych drużyn w Europie. Duma Katalonii nie przegrała żadnego meczu, a do niedawna mogła pochwalić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu. Passę wygranych przerwał dopiero Betis, który był w stanie wywieźć z Katalonii jeden punkt, remisując (1:1). We wtorek podopieczni Hansiego Flicka przybliżyli się także do półfinału Ligi Mistrzów, wygrywając z Borusssią Dortmund (4:0).

Leganes – Barcelona: historia

Mecze bezpośrednie Leganes – Barcelona w większości przypadków kończyły się zwycięstwem Katalończyków. W ostatnich czterech z pięciu spotkań to właśnie Blaugrana wychodziła zwycięsko z bezpośredniej konfrontacji. Co więcej, zdobyła w nich aż 12 goli, tracąc tylko 3. W tym sezonie Los Pepineros sprawili jednak niespodziankę, wygrywając na Estadio Olimpico (1:0).

Leganes – Barcelona: kursy bukmacherskie

Jak widać na poniższym zestawieniu, każdy bukmacher w roli faworyta stawia FC Barcelonę. Prawda jest taka, że każdy inny wynik niż zwycięstwo gości będzie sporą niespodziankę, ponieważ obie drużyny dzieli kilka klas różnicy. Biorąc pod uwagę ich miejsca w tabeli La Ligi, różnica w kursach oferowanych na rynek 1X2 wcale nie dziwi.

Leganes – Barcelona: kto wygra?

Leganes – Barcelona: przewidywane składy

FC Barcelona w środku tygodnia zmierzy się z Borussią Dortmund w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że Hansi Flick zdecyduje się na kilka roszad w składzie. Robert Lewandowski może rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych.

Leganes – Barcelona: transmisja meczu

Mecz Leganes – FC Barcelona odbędzie się w sobotę (12 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online, do którego dostęp można uzyskać po zakupie pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Transmisja w STS TV zostanie odblokowana po założeniu konto, postawieniu dowolnego kuponu oraz posiadaniu na koncie dowolnej ilości środków.

