Lechia – Jagiellonia: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2022)

W ten weekend odbędzie się 10. kolejka Ekstraklasy, która poprzedzi przerwę reprezentacyjną. W sobotę czeka nas domowe starcie Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok. Gospodarze w obecnym sezonie spisują się absolutnie fatalnie, zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli i coraz częściej wymienia się ich w gronie kandydatów do spadku. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka złapali z kolei dobrą serię i mają nadzieję, że uda im się ją podtrzymać również w sobotę. Początek spotkania o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lechia – Jagiellonia, typy i przewidywania

W dalszym ciągu nie poznaliśmy nowego trenera Lechii. Po zwolnieniu Tomasza Kaczmarka trwa saga ze znalezieniem jego następcy, w związku z czym w meczu z Jagiellonią Białystok gdańszczan znów poprowadzi Maciej Kalkowski. Do poważnych zmian powinno dojść dopiero w trakcie przerwy reprezentacyjnej, a faworytem do objęcia posady szkoleniowca jest na ten moment Aleksandar Vuković. Ta sytuacja sprawia, że po Lechii Gdańsk w sobotę wiele spodziewać się nie możemy. Zwłaszcza, że mierzą się z Jagiellonią, która w ostatnich tygodniach osiąga zdecydowanie lepsze wyniki i z pewnością ma zamiar przedłużyć serię meczów bez porażki. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zespołów, zdecydowanym faworytem rywalizacji są goście. Nasz typ – wygrana Jagiellonii.

Lechia – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

W ekipie Lechii Gdańsk z pewnością zabraknie kontuzjowanego Filipa Koperskiego. W sobotę nie będzie mógł zagrać również Mario Maloca, który pauzuje na skutek zawieszenia za czerwoną kartkę otrzymaną w poprzednim meczu ze Śląskiem Wrocław.

Lista absencji w obozie Jagiellonii Białystok jest nieco dłuższa. Z udziału w najbliższym starciu kontuzje wykluczą Ivana Runje, Mateusza Skrzypczaka, Bartłomieja Wdowika oraz Andrzeja Trubehę. Każdy z tych zawodników przechodzi rehabilitację już od kilku spotkań.

Lechia – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk zawodzi na całej linii. Przegrywa mecz za meczem i jest obecnie najgorszą drużyną całej Ekstraklasy. Zwolnienie trenera Tomasza Kaczmarka nie wpłynęło na poprawę wyników, bowiem gdańszczanie czekają na ligowe zwycięstwo już od sześciu kolejek. W miniony weekend Lechia uznała wyższość Śląska Wrocław, który wygrał 2-1. Wcześniej udało się bezbramkowo zremisować z Wartą Poznań.

Jagiellonia należała na początku sezonu do największych pechowców. Grała nieźle, ale z różnych powodów nie mogła być zadowolona ze swojego dorobku punktowego. W ostatnich tygodniach podopieczni Macieja Stolarczyka spisują się już dużo lepiej i aktualnie mają za sobą serię pięciu kolejnych ligowych spotkań bez porażki. W miniony poniedziałek rozgromili Stal Mielec aż 4-0, a wcześniej remisowali z Zagłębiem Lubin (1-1) oraz Górnikiem Zabrze (1-1).

Lechia – Jagiellonia, historia

W ostatnim czasie obie ekipy mierzyły się bezpośrednio zarówno w lidze, jak i Pucharze Polski. W poprzednim sezonie górą w Ekstraklasie była Jagiellonia Białystok, natomiast w 1/32 Pucharu Polski Lechia Gdańsk wygrała 3-1. Z minionych pięciu spotkań trzykrotnie wygrywała Jagiellonia, raz zwyciężała Lechia, a raz padł remis 1-1.

Lechia – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem bukmacherów jest Lechia Gdańsk, choć wpływa na to fakt, że do meczu przystąpi w roli gospodarza. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2,45. W przypadku wygranej Jagiellonii Białystok jest to nawet 2,90.

Lechia – Jagiellonia, przewidywane składy

Lechia: Kuciak, Stec, Nalepa, Tobers, Pietrzak, Kubicki, de Kamps, Terrazzino, Conrado, Paixao, Zwoliński

Jagiellonia: Alomerović, Prikryl, Lewicki, Tiru, Puerto, Nastić, Romanczuk, Nene, Cernych, Imaz, Gual

Lechia – Jagiellonia, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 15. Będzie można je tradycyjnie zobaczyć w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia transmisji w usłudze CANAL+ online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony można zaoszczędzić na sześciomiesięcznym pakiecie ze wszystkimi kanałami CANAL+ aż 96 złotych (płacąc tylko 198 złotych zamiast 294 złotych).